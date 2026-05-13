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La red social para traders e inversores más importante del internet, con más de 50 millones de usuarios.

Interfaz fácil de usar

TradingView tiene una interfaz intuitiva, la cual te permite llevar tu trading al siguiente nivel, independientemente de dónde te encuentres en tu viaje.

Trading en estado puro

Es compatible con dispositivos de escritorio, móviles y tabletas, para que puedas elegir y monitorear CFD, y colaborar con otros traders donde y cuando quieras.

¿Cómo puedo conectar TradingVieew?

  • Paso 1 Regístrate y crea una cuenta en Capital.com.
  • Paso 2 Busca nuestro perfil de bróker en TradingView y haz clic en «Operar».
  • Paso 3 Inicia sesión en Capital.com y completa la conexión.
  • Paso 4 Ya estás listo para empezar a hacer trading.

 

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¿Por qué hacer trading en TradingView?

Gráficas exclusivas

Aporta coherencia a tu estrategia de trading con gráficos altamente interactivos y adaptables a dispositivos móviles, con más de 110 herramientas de dibujo inteligentes.

Todo sobre el trading

Con una serie de indicadores a tu disposición junto a los filtros avanzados y las noticias en vivo. No es necesario cambiar de plataforma para hacer trading con eficacia.

Conecta y aprende

Forma parte de la comunidad de traders e inversionistas, y descubre las últimas tendencias y perspectivas del mercado.

Características de TradingView

Gráficas avanzadas

Detecta oportunidades potenciales mediante más de 12 gráficos personalizables, incluidos Renko, Kagi y puntos y figuras, y visualiza hasta 8 de ellos en una sola pestaña.

Alertas de trading

Mantente sincronizado con los mercados con 12 condiciones de alerta sobre precios, indicadores y estrategias.

Análisis técnico

Perfecciona tus decisiones con más de 100 indicadores predefinidos, innumerables indicadores creados por la comunidad, herramientas de dibujo inteligente, indicadores de perfil de volumen, reconocimiento de patrones de velas y mucho más.

Análisis financiero

Utiliza más de 100 campos y ratios fundamentales, estados financieros, análisis de valoración y datos históricos de compañías.

Lenguaje de programación Pine Script

¿Eres un trader avanzado? Crea tus propios indicadores con el potente lenguaje de programación Pine ScriptTM de la plataforma.

Accede a una red social en constante expansión

Únete a una bulliciosa comunidad de personas afines de todos los rincones del planeta y chatea en tiempo real. Mira y aprende sintonizando retransmisiones de trading en vivo o comparte tus conocimientos retransmitiendo las tuyas propias.

¿Por qué hacer trading en Capital.com?

Tarifas claras y competitivas

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Plataforma fácil de usar

Haz trading en más de 3.000 mercados, como el oro, el bitcoin y el US Tech 100 en una plataforma y aplicación clara y ordenada, con una perfecta integración de TradingView y MT4.
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Un bróker global de confianza

Únete a una comunidad de más de 857.000 traders de todo el mundo. A nuestros clientes les apasiona tanto nuestra plataforma que han operado con un volumen de más de 1 billón de dólares con nosotros.
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¿Eres un profesional experimentado? ¿Acabas de empezar o te encuentras en un punto intermedio? Perfecciona tus habilidades con nuestras útiles guías y videos, estés donde estés en tu viaje por el mundo del trading.
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Abrir una cuenta con nosotros es rápido y sencillo: puedes iniciar sesión y empezar a operar hoy mismo.

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Preguntas frecuentes

¿En qué dispositivos puedo utilizar TradingView?

Puedes utilizar TradingView en dispositivos de escritorio, móviles y tabletas.

¿Cómo puedo hacer trading en TradingView?

Conecta Capital.com a TradingView para hacer trading con CFD con la ayuda de gráficos avanzados. Los CFD intercambian la diferencia de precio desde el momento en el que se abre el contrato hasta que se cierra. Te permiten abrir posiciones largas o cortas con tan solo una fracción del valor de tu operación, un concepto conocido como trading apalancado.

Como resultado, puedes abrir posiciones más grandes y obtener una mayor exposición a los mercados financieros mundiales. No obstante, también estás expuesto al riesgo, ya que el apalancamiento puede magnificar tanto las ganancias como las pérdidas. Por eso es importante aplicar herramientas de gestión del riesgo al operar con CFD.

¿Con qué mercados puedo hacer trading en TradingView?

Al hacer trading con Capital.com en TradingView, puedes tomar posiciones largas o cortas en CFD sobre más de 3,000 mercados, incluidos acciones, criptomonedas, índices, divisas y materias primas.

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