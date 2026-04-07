InicioAyuda
Ya sea que necesites ayuda sobre depósitos, funciones de la plataforma o actualizaciones del horario de trading, estamos siempre a tu disposición.
Toda la información relacionada con tu cuenta que puedas necesitar mientras haces trading en Capital.com.
Obtén consejos sobre cómo ingresar o retirar fondos de tu cuenta.
Obtén información sobre gráficos, indicadores y herramientas, y también acerca de MT4 y TradingView.
Conoce todo sobre los dividendos, los cargos y las tarifas, el apalancamiento y los mercados que tienes a tu disposición.
Obtén información actualizada sobre los horarios de trading y los dividendos previstos para ayudarte a planificar tu actividad de trading.
Conoce más sobre nuestra misión de ayudarte a tomar mejores decisiones y a hacer trading con confianza.
Conoce las diferentes formas en las que puedes depositar con tarjetas, transferencia bancaria, cripto y más.
+971 4 576 8641
Visita nuestro centro de ayuda y envía una solicitud si no encuentras lo que buscas.