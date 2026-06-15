Índices que caen hoy

Orientación sobre los principales índices bajistas

¿Cómo se elabora un índice financiero?

Un índice está formado por un grupo seleccionado de acciones u otros instrumentos financieros que representan un segmento concreto de un mercado. La composición de un índice la determina el proveedor del mismo y se basa en criterios específicos, los cuales pueden incluir la capitalización bursátil, el sector, la liquidez y la ubicación geográfica, entre otros.

Muchos índices se ponderan por capitalización bursátil, lo cual significa que las compañías con valores de mercado más altos tienen una mayor influencia en el desempeño del índice. Algunos índices se centran en sectores específicos (como el tecnológico o el sanitario) o en industrias, lo cual permite conocer su desempeño.

Los índices también pueden representar mercados nacionales (como el Nikkei 225 de Japón), regionales (como el Euro Stoxx 50 de la zona euro) o, incluso, mundiales.

Aunque la mayoría de los índices incluyen acciones de compañías cotizadas en bolsa, algunos índices siguen otros parámetros, como el desempeño de los bonos del Estado o corporativos. Los índices también pueden incluir otros tipos de activos, como las materias primas.

¿Cuáles son los pros y los contras de hacer trading con índices?

El trading con índices ofrece una mezcla de ventajas e inconvenientes, como ocurre con cualquier mercado financiero. Antes de hacer trading, es importante conocer los pros y los contras.

Los índices pueden ofrecer diversificación a tu cartera, ya que representan una amplia gama de sectores y compañías. Esto puede reducir los riesgos asociados al trading con valores individuales. Sin embargo, esto no quiere decir que hacer trading con índices no plantee riesgos: el precio de un índice puede moverse rápidamente y de forma inesperada, con el consiguiente riesgo de pérdida de capital.

Si optas por hacer trading con el precio de un índice bursátil único, en lugar de hacerlo con las acciones de compañías individuales, puedes evitar tener que investigar a fondo el desempeño de múltiples compañías. Sin embargo, tendrá que mantenerte al día de los movimientos del mercado que afecten el país o el sector que sigue tu índice.

En Capital.com, puedes utilizar contratos por diferencia, o CFD, para tomar una posición en un índice, lo cual te da acceso al apalancamiento. Esto te permite tomar posiciones mayores que tu depósito inicial, es decir, tu margen, lo cual puede dar lugar a ganancias y pérdidas importantes y rápidas. Debes estar familiarizado con el funcionamiento de estos productos complejos antes de operar con índices.

¿Qué debo hacer antes de operar con índices?

Antes de poder hacer trading en cualquier mercado, y más aún en índices, tendrás que estar preparado para mantenerte informado sobre los indicadores económicos mundiales, los eventos políticos y otros factores que pueden influir en la evolución de los índices. Debes considerar si tu agenda te permite invertir el tiempo y el esfuerzo necesarios.

También tendrás que conocer los riesgos que conlleva el trading con índices y sentirte cómodo con ellos. El trading con índices, especialmente con productos apalancados, como los CFD, implica un riesgo importante, ya que el apalancamiento puede provocar pérdidas y ganancias de gran magnitud rápidamente.

También puede ser útil practicar el trading con una cuenta demo sin riesgo antes de operar con índices con tu propio dinero. Muchos proveedores de plataformas de trading ofrecen cuentas demo que te permiten practicar el trading con dinero virtual, lo cual te ayuda a comprender la dinámica del mercado sin asumir ningún riesgo financiero.

También querrás asegurarte de que tu bróker esté regulado por una autoridad acreditada y ofrezca los índices, otros mercados y productos de trading que te interesan.