Operar Dassault System - DSY CFD

Sobre Dassault Systemes SE

Dassault Systemes SE es una empresa con sede en Francia, que opera como una sociedad de cartera. La Empresa se dedica a la venta de soluciones de software. La Empresa se dedica al desarrollo de varias soluciones de software integradas en una plataforma 3DEXPERIENCE. La cartera de 3DEXPERIENCE consiste de aplicaciones de modelado tridimensional (3D), aplicaciones de simulación creando copias virtuales de productos o sistemas de producción, aplicaciones sociales y de colaboración, así como aplicaciones de inteligencia de información. La cartera de software de la Empresa abarca un espectro de dominios desde el modelado y la simulación científica hasta la optimización de la producción y la logística, así como es aplicable desde los recursos naturales hasta las ciudades, el transporte, los edificios, los productos inteligentes, los bienes de consumo, por los sistemas biológicos y la química. Los productos y servicios de la Empresa incluyen ENOVIA, 3DEXCITE, DELMIA, CATIA, SOLIDWORKS, GEOVIA, BIOVIA, SIMULIA, DELMIA, 3DVIA, EXALEAD y NETVIBES. Opera a través de Outscale SASU.

El precio actual de la acción Dassault System en tiempo real es 16.93 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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