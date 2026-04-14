Operar Waste Management - WM CFD

Sobre Waste Management, Inc.

Waste Management, Inc. (WM) es una sociedad de cartera. Ofrece servicios medioambientales de gestión de residuos en Norteamérica, prestando servicios en todo Estados Unidos y Canadá. A través de sus filiales, la empresa ofrece servicios de recogida, transferencia y eliminación, así como de reciclaje y recuperación de recursos. También desarrolla, explota y posee instalaciones de conversión de gas en energía para vertederos en Estados Unidos. Entre sus clientes se encuentran clientes residenciales, comerciales, industriales y municipales de toda Norteamérica. Sus residuos sólidos se dividen en dos segmentos operativos: East Tier y West Tier. El segmento este incluye principalmente zonas geográficas situadas en el este de Estados Unidos, la región de los Grandes Lagos y prácticamente todo Canadá. El West Tier incluye principalmente zonas geográficas situadas en el oeste de Estados Unidos, incluida la región del medio oeste, y la Columbia Británica (Canadá). También ofrece servicios de construcción y rehabilitación, servicios asociados a la eliminación de cenizas volantes y servicios en planta.

El precio actual de la acción Waste Management en tiempo real es 226.76 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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