Operar L'Oreal - OR CFD

Sobre L'Oreal SA

L'OREAL S.A. es una sociedad de cartera con sede en Francia. La Empresa, a través de sus subsidiarias, desarrolla las actividades de negocio del Grupo L'Oreal en el país o la región en que está ubicada. Las actividades no básicas de la Empresa incluyen seguros, reaseguros y banca. La División de Cosméticos de la Empresa está organizada en cuatro divisiones: Productos Profesionales, Productos de Consumo, L'Oreal Luxe y Cosméticos Activos. Los productos de la División de Productos Profesionales se utilizan y se venden en las peluquerías y los centros de belleza. Los productos de la División de Productos de Consumo se venden en los canales de venta para el mercado de masas. Los productos de la División de L'Oreal Luxe se venden en establecimientos minoristas selectivos, tales como almacenes, perfumerías, tiendas minoristas para los viajeros, sus boutiques y algunos sitios en línea. La División de Cosméticos Activa incluye dermocosméticos, que son vendidos a través de todos los canales de salud, como farmacias, droguerías y centros médicos de spa.

El precio actual de la acción L'Oreal en tiempo real es 360.2 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Cenovus Energy Inc, MediaCo Holding Inc., Heritage Commerce, Social Capital Suvretta Holdings Corp. III, iPower Inc. y Morningstar. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.