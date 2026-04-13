Operar Cenovus Energy Inc - CVE CFD

Sobre Cenovus Energy Inc (US)

Cenovus Energy Inc. es una compañía integrada de petróleo y gas natural con sede en Canadá. Las operaciones de la Compañía incluyen proyectos de arenas petrolíferas en el norte de Alberta y producción de petróleo en Alberta y Columbia Británica. La Compañía es propietaria de dos proyectos que producen petróleo, Christina Lake y Foster Creek. Los proyectos de arenas petrolíferas usan un método de perforación llamado drenaje por gravedad asistido por vapor o SAGD para abreviar. El proceso SAGD usa gas natural para calentar agua en vapor, lo que ayuda a la Compañía a extraer el aceite de las arenas petrolíferas. La Compañía también tiene participación en dos refinerías de los Estados Unidos, Wood River, ubicada en Roxana, Illinois, y Borger, en Borger, Texas.

El precio actual de la acción Cenovus Energy Inc en tiempo real es 26.24 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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