Operar Keyence Corporation - 6861 CFD

Sobre KEYENCE CORPORATION

KEYENCE CORPORATION es una empresa de fabricación con sede en Japón que se dedica principalmente al desarrollo, fabricación y venta de equipos de control automático, instrumentos de medición, equipos de información y otros equipos de aplicación electrónica, así como a sistemas relacionados. Sus productos incluyen sensores, medidores, proyectores, dispositivos de procesamiento de imágenes, controladores lógicos programables, paneles táctiles, entre otros. Además, la Compañía también se dedica a los negocios de bienes raíces, publicidad y marketing, a través de sus subsidiarias.

El precio actual de la acción Keyence Corporation en tiempo real es 62771 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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