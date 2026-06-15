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Los acciones más volátiles

Conoce las acciones más volátiles de la actualidad y abre una cuenta demo para practicar el trading con CFD sobre acciones de alta volatilidad con riesgo cero para tu capital.

Acciones: las más volátiles

Las acciones con alta volatilidad pueden presentar oportunidades, así como riesgos. Conoce más sobre acciones potencialmente muy volátiles y decide si se ajustan a tu estrategia de trading.
Página de resumenMás operadosMás volátilesMás alcistasMás bajistas
VenderComprarSpreadCambio 1DGráficos 1D
VendedoresCompradores
ERAauERA FPO ''A''
XSD2Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF
SNBRSleep Number Corp
0813Shimao Property Holdings Limited
BRUauBuru Energy
INTRUMIntrum AB
GEMauG8 Education
1918Sunac China Holdings Limited
SOSSOS Limited
IRIauIntegrated Research
Los precios de las acciones son indicativos y pueden diferir de los reales.

Guía sobre las acciones más volátiles

¿Qué hace que una acción sea volátil?

Una acción puede volverse volátil debido a una serie de factores que influyen en los movimientos de su precio. Entre ellos, se encuentran:

  • Cambios en la salud financiera de una compañía
  • Cambios en el sentimiento del mercado
  • Eventos noticiosos importantes, como fusiones
  • Fluctuaciones en los indicadores económicos
  • Movimientos generales del mercado o del sector

La volatilidad de las acciones también puede dispararse debido a la propia actividad de trading, como los elevados volúmenes de negociación o las operaciones especulativas. En esencia, cualquier noticia o evento que pudiera cambiar la percepción de los traders sobre el valor futuro de la acción podría causar volatilidad.

¿Son malas las acciones volátiles?

Si deseas operar con valores volátiles, recuerda que un valor volátil no es intrínsecamente malo, pero presenta un perfil de riesgo diferente.

La volatilidad significa que el precio de una acción puede fluctuar drásticamente en cualquier dirección en un corto período de tiempo. Aunque esto puede dar lugar a mayores rendimientos potenciales, también conlleva un mayor riesgo y la posibilidad de mayores pérdidas.

En última instancia, que un valor volátil sea bueno o malo depende de la tolerancia al riesgo, la estrategia y los objetivos financieros del trader.