Los acciones más volátiles

Guía sobre las acciones más volátiles

¿Qué hace que una acción sea volátil?

Una acción puede volverse volátil debido a una serie de factores que influyen en los movimientos de su precio. Entre ellos, se encuentran:

Cambios en la salud financiera de una compañía

Cambios en el sentimiento del mercado

Eventos noticiosos importantes, como fusiones

Fluctuaciones en los indicadores económicos

Movimientos generales del mercado o del sector

La volatilidad de las acciones también puede dispararse debido a la propia actividad de trading, como los elevados volúmenes de negociación o las operaciones especulativas. En esencia, cualquier noticia o evento que pudiera cambiar la percepción de los traders sobre el valor futuro de la acción podría causar volatilidad.

¿Son malas las acciones volátiles?

Si deseas operar con valores volátiles, recuerda que un valor volátil no es intrínsecamente malo, pero presenta un perfil de riesgo diferente.

La volatilidad significa que el precio de una acción puede fluctuar drásticamente en cualquier dirección en un corto período de tiempo. Aunque esto puede dar lugar a mayores rendimientos potenciales, también conlleva un mayor riesgo y la posibilidad de mayores pérdidas.

En última instancia, que un valor volátil sea bueno o malo depende de la tolerancia al riesgo, la estrategia y los objetivos financieros del trader.