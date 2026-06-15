Acciones: más negociadas

Los «principales valores mundiales» suelen referirse a compañías con un sólido historial de alto desempeño. Es decir, sólidos fundamentos financieros, rendimientos constantes para los accionistas y una elevada capitalización bursátil.
Los principales valores a escala mundial cambiarán todo el tiempo en función de una serie de factores que afectan su capitalización bursátil. Estos pueden ser internos, como cambios en la dirección o el lanzamiento de nuevos productos, o externas, como eventos geopolíticos o escasez de materiales. Por ello, cualquier lista estática de los «principales valores mundiales» puede quedar obsoleta con bastante facilidad.
En la tabla anterior, puedes ver cuáles son los valores más negociados por nuestros clientes. Los grandes gigantes suelen figurar en los principales índices mundiales, como el US 500, el UK 100 o el Japan 225.
Las acciones que cotizan en bolsa son unidades de propiedad de una compañía. Están disponibles para que el público en general pueda comprarlas y venderlas en las bolsas de valores, como la Bolsa de Nueva York o la Bolsa de Londres.
Esto permite tanto a los ciudadanos como a las instituciones invertir y poseer una parte de una compañía. La gente lo hace para influir en la gobernanza de una compañía mediante los derechos de voto, obtener pagos de dividendos o, simplemente, especular con el precio de las acciones. Las compañías, por su parte, ofrecen acciones que cotizan en bolsa para acceder al capital de una amplia gama de inversionistas, apoyando el crecimiento, la innovación y los cambios operativos.
Los valores con mayor volumen son aquellos con los que se hace trading con más frecuencia en las bolsas, lo cual refleja el gran interés de los traders. Estos valores suelen pertenecer a grandes compañías con una cobertura informativa considerable, como Apple, Tesla o Amazon.