Acciones: más negociadas

¿Cuáles son los principales valores mundiales?

Los «principales valores mundiales» suelen referirse a compañías con un sólido historial de alto desempeño. Es decir, sólidos fundamentos financieros, rendimientos constantes para los accionistas y una elevada capitalización bursátil.

Los principales valores a escala mundial cambiarán todo el tiempo en función de una serie de factores que afectan su capitalización bursátil. Estos pueden ser internos, como cambios en la dirección o el lanzamiento de nuevos productos, o externas, como eventos geopolíticos o escasez de materiales. Por ello, cualquier lista estática de los «principales valores mundiales» puede quedar obsoleta con bastante facilidad.

En la tabla anterior, puedes ver cuáles son los valores más negociados por nuestros clientes. Los grandes gigantes suelen figurar en los principales índices mundiales, como el US 500, el UK 100 o el Japan 225.