Nuestra historia

InicioQuiénes somosNuestra historia
A lo largo de los últimos siete años, logramos grandes avances hacia un trading más democrático, y nos entusiasma que esto sea solo el principio.
Consulta nuestra cronología y descubre cómo hemos hecho realidad nuestra visión hasta ahora, desde que éramos una ambiciosa start-up hasta el líder mundial que somos en la actualidad.
Viktor Prokopenya, emprendedor en serie y fundador de la compañía de inversión global VP Capital, fundó Capital.com en Chipre con la misión de llevar la innovación a los mercados financieros tradicionales.
Abril: recibimos nuestra licencia CIF de la CySEC, que nos permite operar como entidad plenamente regulada en Chipre.
Junio: tras varios meses de pruebas beta, lanzamos el sitio web Capital.com, que presenta una interfaz elegante y fácil de usar, así como recursos educativos y un glosario detallado para los traders principiantes.
Julio: obtenemos una ronda de financiación de serie A de 25 millones de dólares de VP Capital. Ese mismo mes, nos convertimos en el primer bróker de Europa en lanzar una plataforma orientada principalmente a dispositivos móviles, la cual ofrece a nuestros clientes una experiencia de trading intuitiva y optimizada sobre la marcha.
Abril: lanzamos la aplicación Investmate para que los traders nuevos y aficionados aprendan a hacer trading y mejoren su gestión del riesgo, con el objetivo de educar a un millón de personas en los fundamentos de las finanzas.
Mayo: se pone en marcha nuestra tecnología SmartFeed, que permite a los clientes seguir su comportamiento de trading, detectar sesgos cognitivos y acceder a materiales educativos y noticias financieras creadas a medida para mejorar sus conocimientos.
Septiembre: actualizamos nuestros gráficos para que los clientes puedan personalizar sus operaciones de trading con líneas de tendencia, retrocesos de Fibonacci, la función «Añadir texto» y mucho más.
Octubre: pasamos a estar regulados por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés), por la cual cumplimos las normas de uno de los reguladores más respetados del mundo. Al hacerlo, estamos sujetos al Financial Ombudsman Service, lo cual ofrece a nuestros clientes la seguridad de que cualquier problema que se les plantee se resolverá de forma justa e imparcial.
A lo largo de 2018, ganamos una serie de premios del sector, incluida la Mejor App de Negociación de Divisas en los UK Forex Awards, los Mejores Servicios de Trading Online en los Shares Awards 2018, y el Bróker Más Innovador y el Proveedor de Servicios de Corretaje Más Transparente en los European Awards.
A lo largo de 2019, introdujimos un conjunto de nuevas funciones en el sitio web, como las órdenes stop-loss garantizadas*, los dividendos en CFD sobre acciones, las cuentas múltiples en distintas divisas y un tema personalizado «Claro» en la plataforma de trading.
Agregamos aún más mercados a la cartera, con CFD adicionales sobre futuros, acciones de ciberseguridad, acciones chinas, ETF, más de 60 nuevos pares de divisas y mucho más.
A lo largo de 2019, ganamos más premios prestigiosos del sector, como el de Mejor Plataforma de Trading Online en los Shares Awards, Bróker Más Innovador en los European's Global Business Awards y Proveedor de Servicios de Corretaje Más Transparente en los European Global Business Awards.
*No todas las órdenes stop-loss están garantizadas.
Enero: nos asociamos oficialmente con TradingView, lo cual permite a nuestros clientes hacer trading directamente desde los gráficos avanzados de TradingView y aprovechar su calendario macroeconómico, su servicio de noticias y sus herramientas de análisis técnico.
Mayo: lanzamos nuestro servicio de spread betting para clientes del Reino Unido, el cual ofrece la ventaja de que sus operaciones de trading están exentas tanto del impuesto sobre las ganancias de capital como del impuesto de timbre.
A lo largo de 2020, agregamos más de 1,000 nuevos mercados de spread betting y trading con CFD, por lo que nuestro número total de instrumentos superó los 3,000. También agregamos ETF, futuros y varios índices temáticos específicos.
Agregamos la posibilidad de crear varias listas de vigilancia para monitorear los mercados seleccionados, con una función de personalización que permite a los clientes gestionar varios portafolios con facilidad.
A lo largo de 2020, prevemos un crecimiento interanual del 536% en el volumen de operaciones.
Julio: lanzamos Capital.com Invest en el Reino Unido y Europa, una cuenta de trading de acciones sin comisiones.
Septiembre: se nos concede una licencia australiana de servicios financieros, lo cual nos permite ampliar nuestro mercado y atender a clientes australianos.
Diciembre: el volumen total de trading de los clientes crece un 303% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 565,000 millones de dólares.
A lo largo de 2021, agregamos más de 2,000 nuevos instrumentos financieros negociables, con lo que el número total de instrumentos ronda los 6,000.
A lo largo de 2021, vemos un crecimiento interanual del 302% en el volumen de trading.
Mayo: se nombra nuevo CEO del Grupo a Peter Hetherington, un veterano del sector del trading apalancado con 25 años de experiencia, para que supervise la expansión de la compañía en nuevos mercados.
Noviembre: firmamos un acuerdo estratégico con Refinitiv para acelerar la inversión sostenible entre los inversionistas minoristas y ofrecer a los clientes noticias integradas por medio de un servicio de transmisión en vivo de Reuters.
Diciembre: nos nombran Mejor Plataforma para «Nuevos Inversionistas» en los Investors' Chronicle Investment Awards 2022.
A lo largo de 2022, logramos volúmenes de trading superiores al billón de dólares, lo cual representa un crecimiento interanual del 90%.
Febrero: llegamos a un acuerdo con Monecor para que los clientes de OvalX puedan transferirnos sus cuentas.
Junio: introdujimos la posibilidad de que los clientes personalicen sus pantallas de inicio según sus preferencias. También agregamos una serie de widgets dinámicos para ahorrar tiempo y permitir a los clientes acceder a precios eficientes para una mayor transparencia.
Noviembre: se nombra CEO del Grupo a Kypros Zoumidou, quien tiene más de 20 años de experiencia en el sector del corretaje mundial.
Diciembre: John Austin se incorpora a Capital.com como Director de Estrategia, con más de dos décadas de experiencia en el trading de derivados.
Marzo: Se nos nombra «mejores de la clase» en cinco categorías de premios —«Trading de criptoactivos», «Facilidad de uso», «Comisiones y tarifas», «Capacitación» y «Principiantes»— en los Premios Anuales ForexBrokers.com 2024. También en marzo, lanzamos nuestra iniciativa mundial Workation, la cual permite a los empleados trabajar desde cualquier lugar hasta 30 días al año.
Abril: En abril, obtuvimos la autorización de la Autoridad de Valores y Materias Primas de los EAU para negociar con valores en el país. También abrimos una nueva sede regional en los EAU en el marco de la iniciativa #NextGenFDI: un programa impulsado por el gobierno que permite a compañías punteras de todo el mundo establecer sus operaciones en los EAU. Tarik Chebib se convierte en CEO regional de nuestras nuevas operaciones en Oriente Medio.
Mayo: Anunciamos que nuestros volúmenes totales de trading con clientes alcanzaron más de 1.2 billones de dólares en 2023, lo cual supone la primera vez que los volúmenes de trading con clientes superan la marca del billón de dólares desde nuestra creación en 2016. Tras la noticia, Rupert Osborne se convierte en CEO regional de nuestras operaciones en el Reino Unido.
Nuestra misión es ayudar a los traders a tomar mejores decisiones, para lo cual les proporcionamos las herramientas y los recursos que necesitan a fin de permitirles hacer trading con confianza.
Nuestro equipo directivo combina décadas de experiencia en algunas de las empresas financieras y tecnológicas más importantes del mundo.