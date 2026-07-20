Nuestra historia

Abril: lanzamos la aplicación Investmate para que los traders nuevos y aficionados aprendan a hacer trading y mejoren su gestión del riesgo, con el objetivo de educar a un millón de personas en los fundamentos de las finanzas.

Mayo: se pone en marcha nuestra tecnología SmartFeed, que permite a los clientes seguir su comportamiento de trading, detectar sesgos cognitivos y acceder a materiales educativos y noticias financieras creadas a medida para mejorar sus conocimientos.

Septiembre: actualizamos nuestros gráficos para que los clientes puedan personalizar sus operaciones de trading con líneas de tendencia, retrocesos de Fibonacci, la función «Añadir texto» y mucho más.

Octubre: pasamos a estar regulados por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés), por la cual cumplimos las normas de uno de los reguladores más respetados del mundo. Al hacerlo, estamos sujetos al Financial Ombudsman Service, lo cual ofrece a nuestros clientes la seguridad de que cualquier problema que se les plantee se resolverá de forma justa e imparcial.

A lo largo de 2018, ganamos una serie de premios del sector, incluida la Mejor App de Negociación de Divisas en los UK Forex Awards, los Mejores Servicios de Trading Online en los Shares Awards 2018, y el Bróker Más Innovador y el Proveedor de Servicios de Corretaje Más Transparente en los European Awards.