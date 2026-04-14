Operar Recruit Holdings Co., Ltd. - 6098 CFD

Sobre Recruit Holdings Co Ltd

Recruit Holdings Co.,Ltd. es una sociedad de cartera con sede en Japón que se dedica a la provisión de publicidad de contratación, promoción de ventas y servicios de personal. La Empresa opera en tres segmentos de negocio. El segmento de Tecnología de Recursos Humanos incluye Indeed, el sitio Web para la búsqueda de información laboral en línea, Glassdoor, el sitio Web de anuncios de empleo e información corporativa en línea, así como ofrece apoyo a las actividades de búsqueda de empleo y contratación por los usuarios. El segmento de Medios y soluciones consta de dos áreas de negocio: área de promoción de ventas y área de recursos humanos. En el área de promoción de ventas, la Empresa presta servicios y mejora la gestión y eficiencia empresarial en las áreas de vivienda, matrimonio, viajes, alimentación y bebida, así como belleza. En el área de recursos humanos, la Empresa ofrece servicios que apoyan las actividades de búsqueda de empleo por los usuarios y las actividades de reclutamiento de clientes a través de los medios de la Empresa. El segmento de Personal incluye el área de planificación nacional y el área de planificación internacional.

El precio actual de la acción Recruit Holdings Co., Ltd. en tiempo real es 7028.9 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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