Operar Taiyo Yuden Co., Ltd. - 6976 CFD

Sobre Taiyo Yuden Co Ltd

TAIYO YUDEN CO., LTD. es una empresa con sede en Japón dedicada principalmente a la fabricación y venta de componentes electrónicos como condensadores, ferritas, productos aplicados y dispositivos compuestos. La empresa se dedica a suministrar condensadores cerámicos, inductores, componentes de supresión de ruido, productos de alta frecuencia, dispositivos de energía, transformadores balun, módulos inalámbricos, condensadores electrolíticos de aluminio y otros productos. La empresa también se dedica al negocio de la dotación de personal y a la consultoría de mediciones medioambientales.

El precio actual de la acción Taiyo Yuden Co., Ltd. en tiempo real es 5276.8 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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