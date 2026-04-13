Operar DBS - D05sg CFD

Sobre DBS Group Holdings Ltd

DBS Group Holdings Ltd es un holding de inversiones. La empresa opera a través de su filial, DBS Bank Ltd (el Banco), que se dedica a una serie de servicios bancarios y financieros comerciales, principalmente en Asia. Los segmentos de la empresa incluyen la banca de consumo/gestión del patrimonio, la banca institucional, los mercados de tesorería y otros. Su segmento de Banca de Consumo/Gestión del Patrimonio ofrece a los clientes particulares una gama de servicios bancarios y financieros relacionados. Sus productos y servicios incluyen cuentas corrientes y de ahorro, depósitos fijos, préstamos y financiación de viviendas, tarjetas, pagos, inversiones y seguros. Su segmento de Banca Institucional ofrece servicios y productos financieros a clientes institucionales, incluyendo instituciones financieras bancarias y no bancarias, empresas vinculadas al gobierno, grandes corporaciones y pequeñas y medianas empresas. Su segmento de Mercados de Tesorería incluye la estructuración, la creación de mercados y la negociación de una serie de productos de tesorería.

El precio actual de la acción DBS en tiempo real es 57.32 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Modern Times Group MTG B, Diversey Holdings, Ltd., iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF, Mitsui & Co., Ltd., Personal Assets Trust PLC y Brightcove. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.