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Conviértete en socio de Capital.com

Participa en nuestro éxito y benefíciate de un generoso plan de participación en los ingresos cuando presentes Capital.com a posibles clientes1

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Beneficios de ser socio

Cuando te conviertes en «Introducing Broker (IB)» con Capital.com, disfrutarás de las siguientes características:

Posibilidades lucrativas de participación en los ingresos sin límite para los ingresos de los Introducing Broker

Número ilimitado de clientes que se pueden introducir

Comisiones pagadas durante toda la vida del trader introducido

Gestor personal

Cómo ganan comisiones los Introducing Brokers asociados

El modelo de reparto de ingresos

La comisión pagada a nuestros Introducing Broker asociados se basa en un modelo de reparto de ingresos, y la comisión se calcula en relación con el spread que generan los clientes presentados. Los Introducing Broker son remunerados con una comisión de hasta el 40% del spread.2

 

El porcentaje exacto de comisión se determina caso por caso en función del volumen de trading previsto generado por el cliente presentado. La fijación personalizada de las comisiones garantiza una remuneración equitativa, que se ajusta en función del volumen de trading y de las revisiones de desempeño a lo largo de la colaboración.

Ejemplo de cálculo de comisiones

El socio presenta a un cliente que genera $100 de spread y el socio está registrado bajo un plan con un 30% de comisión.

 

100$x30%=30$

 

El Introducing Broker recibirá $30 de comisión.

Cómo convertirse en Introducing Broker

Las personas residentes en los países aceptados pueden solicitar su participación en el programa de asociación siguiendo los pasos que se indican a continuación.

Paso 1

Registra tu cuenta en Capital.com, si aún no lo hiciste.

Crear una cuenta

Paso 2

Utilizando el correo electrónico con el que te registraste, rellena un sencillo formulario, seleccionando el plan de comisiones de Introducing Broker.

Rellenar el formulario

Paso 3

Una vez que hayas enviado la documentación requerida y tu estado haya sido aprobado por tu gestor, recibirás tu enlace de recomendación personal y podrás empezar a ganar.

Lo que el sector dice de nosotros

Nuestros productos intuitivos, nuestro esmerado servicio al cliente y nuestra continua innovación han sido reconocidos una y otra vez por algunas de las principales autoridades del sector. A continuación, te presentamos algunos de los galardones que hemos recibido recientemente.
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Comisiones y tarifas (2025)
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ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Facilidad de uso (2025)
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ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Trading de criptos (2025)
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ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Educación (2025)
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ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Bróker de TradingView (2025)
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Investors' Chronicle & Financial Times
Ganador de 5 estrellas – App (2024)
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Investors' Chronicle & Financial Times
Ganador de 5 estrellas – Proveedor de CFD (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Ganador de 5 estrellas – Plataforma selectiva (2024)
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Online Money Awards
Mejor plataforma global de trading (2024)
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Premio a la plataforma Finder Forex
Mejor plataforma de trading de divisas (2024)
award
Premio a la plataforma Finder Forex
Mejor plataforma informal para trading de divisas (2024)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Comisiones y tarifas (2024)
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ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Facilidad de uso (2024)
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ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Educación (2024)
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ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Principiantes (2024)
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Online Money Awards
Mejor proveedor de CFD (2023)
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Good Money Guide
Mejor app de trading 2023
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ForexBrokers.com
Bróker de mayor crecimiento (2023)

Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son los beneficios del programa Introducing Broker?

El programa Introducing Broker ofrece un lucrativo potencial de participación en los ingresos sin límite de ganancias para los Introducing Brokers. Puedes presentar a un número ilimitado de clientes, y la comisión se paga durante toda la vida del trader al que presentaste. También dispondrás de un gestor personal, que actuará como punto de contacto exclusivo para asesorarte sobre las funciones de la plataforma, la configuración de la cuenta y mucho más.

¿Cuáles son los requisitos para ser Introducing Broker?

Para convertirse en IB, debes ser residente de un país aceptado por Capital Com Online Investments Ltd, autorizada por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) (consulta la lista de países elegibles más abajo), y los socios IB también deben cumplir este requisito para obtener una recompensa. También deberás haber cumplimentado la solicitud del IB, aportado toda la documentación necesaria (consulta la lista completa más abajo) y superado todos los controles pertinentes.

¿Con qué frecuencia se pagan las comisiones?

Las comisiones se pagan mensualmente.

¿Cuáles son las opciones de pago disponibles para retirar la comisión de Introducing Broker?

Las comisiones pueden pagarse por transferencia bancaria o directamente en la cuenta de trading.

¿Hay que pagar algún tipo de tarifa para participar en el programa de comisiones?

No, participar en esta iniciativa es gratuito.

¿Puedo registrarme si soy Introducing Broker de otro bróker?

Sí, puede.

¿Cómo sé si soy elegible para la disposición de comisiones de Introducing Broker?

El pago de comisiones del programa de asociación solo está disponible para clientes residentes en países aceptados por la entidad regulada por la Comisión de Valores de Bahamas (SCB). Además, todos los socios IB deben ser residentes en los países subvencionados para obtener una recompensa.

Lista completa de países elegibles: 
Andorra; Emiratos Árabes Unidos; Antigua y Barbuda; Anguila; Albania; Armenia; Angola; Antártida; Argentina; Aruba; Islas Åland; Azerbaiyán; Bosnia y Herzegovina; Barbados; Bangladés; Burkina Faso; Bahréin; Burundi; Benín; San Bartolomé; Bermudas; Brunei Darussalam; Bolivia; Bonaire, San Eustaquio y Saba; Brasil; Bahamas; Bután; Isla Bouvet; Botsuana; Belice; Islas Cocos (Keeling); República Democrática del Congo; República Centroafricana; Congo; Suiza; Costa de Marfil; Islas Cook; Chile; Camerún; Colombia; Costa Rica; Cabo Verde; Curaçao; Isla Christmas; Yibuti; Dominica; República Dominicana; Argelia; Ecuador; Egipto; Sahara Occidental; Etiopía; Fiyi; Islas Malvinas (Falkland); Islas Feroe; Gabón; Granada; Georgia; Guayana Francesa; Guernesey; Ghana; Groenlandia; Gambia; Guinea; Guadalupe; Guinea Ecuatorial; Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur; Guatemala; Guinea-Bissau; Guyana; Hong Kong; Isla Heard e Islas McDonald; Honduras; Haití; Indonesia; Isla de Man; India; Territorio Británico del Océano Índico; Islandia; Jersey; Jamaica; Jordania; Japón; Kenia; Kirguistán; Camboya; Kiribati; Comoras; San Cristóbal y Nieves; República de Corea; Kuwait; Islas Caimán; Kazajistán; República Democrática Popular Lao; Líbano; Santa Lucía; Liechtenstein; Sri Lanka; Liberia; Lesoto; Marruecos; Mónaco; Moldavia; Montenegro; San Martín (parte francesa); Madagascar; Antigua República Yugoslava de Macedonia; Malí; Mongolia; Macao; Martinica; Mauritania; Montserrat; Mauricio; Maldivas; Malawi; México; Mozambique; Namibia; Nueva Caledonia; Níger; Isla Norfolk; Nigeria; Nicaragua; Nepal; Nauru; Niue; Omán; Panamá; Perú; Polinesia Francesa; Papúa Nueva Guinea; Filipinas; Pakistán; San Pedro y Miquelón; Pitcairn; Paraguay; Qatar; Reunión; Serbia; Ruanda; Arabia Saudí; Islas Salomón; Seychelles; Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha; Svalbard y Jan Mayen; Sierra Leona; San Marino; Senegal; Singapur; Surinam; Santo Tomé y Príncipe; El Salvador; San Martín (parte neerlandesa); Suazilandia; Islas Turcas y Caicos; Chad; Territorios Australes Franceses; Togo; Tailandia; Tayikistán; Tokelau; Timor Oriental; Turkmenistán; Túnez; Tonga; Turquía; Trinidad y Tobago; Tuvalu; Taiwán; República Unida de Tanzania; Ucrania; Uganda; Uruguay; Uzbekistán; Santa Sede; San Vicente y las Granadinas; Islas Vírgenes Británicas; Vietnam; Vanuatu; Wallis y Futuna; Mayotte; Sudáfrica; Zambia; Zimbabue.

¿Qué documentos y/o información se necesitan para ser aprobado como Introducing Broker?

Para que se apruebe tu participación en el programa IB, deberás aportar los siguientes documentos e información:

Para personas físicas:

1 Copia de un documento válido de identificación con fotografía expedido por el gobierno (p. ej.: pasaporte, carné de identidad o permiso de conducir)
2. Nombre y apellidos
3. Información de contacto (teléfono, correo electrónico, etc.)
4. Sitio(s) web u otros canales de comunicación utilizados por el IB potencial
5. Datos bancarios para las remesas de las comisiones de IB, incluido: nombre de la cuenta bancaria, número de cuenta bancaria y código de clasificación o IBAN, nombre y dirección del banco
6. Justificante de domicilio, por ejemplo, factura de servicios públicos, extracto bancario, certificado de residencia, extractos bancarios de crédito/débito, extractos fiscales o factura de impuestos de las autoridades locales (con una antigüedad no superior a 6 meses desde la fecha de la solicitud de IB) en los que consten el nombre y la dirección del solicitante.

Para personas jurídicas:

1 Nombre legal completo
2 Número de compañía
3 País de registro
4 Certificado de incorporación/registro
5 Estatutos y reglamento interno
6 Lista actualizada de accionistas
7 Domicilio social y dirección real de la compañía, si son diferentes
8 Datos bancarios para las remesas de las comisiones de IB, incluido: nombre de la cuenta bancaria, número de cuenta bancaria y código de clasificación o IBAN, nombre y dirección del banco
9 Nombres y copias de documentos de identidad válidos con fotografía del director (o directores) y del beneficiario (o beneficiarios) efectivos que posean el 25% o más del capital social de la compañía.

1 El programa solo está disponible para personas físicas residentes en países (ver Preguntas frecuentes) que cuenten con el apoyo de Capital Com Online Investments Ltd, autorizada por la Comisión de Valores de Bahamas (SCB) 

2 La comisión solo está disponible para los clientes afiliados a Capital Com Online Investments Ltd, que está regulada por la Comisión de Valores de Bahamas (SCB). Para ser elegibles como Introducing Broker, los socios también deben ser residentes de los países aceptados por la compañía.

Lee nuestras reseñas para conocernos mejor

Lee las opiniones de nuestros clientes, sea cual sea su nivel de experiencia.
2025-07-02
v******_u**********

El mejor broker que he conocido después de probar con muchos, obviamente para que nombrarlos. Por ejemplo, la primera razón que empecé a usar Capital fue la llegada de mi dinero de inmediato a mi cuenta bancaria, a diferencia de las existentes en el mercado que tardan días o tienen mucha burocracia; y la segunda razón, que te devuelve dinero por el hecho de operar en un mercado determinado, debido a los spread y al volumen existente. Mientras más activo seas, más dinero te reembolsa. Muchas grac

2025-06-20
B***** B****** E******

Muy atentos a cada duda o inconveniente que tienes, te responden súper rápido y son muy claros, muy buena aplicación, súper recomendable

2025-06-08
C***** A******

Excelente servicio, me ayudaron en tiempo récord en la solución a mi solicitud, es agradable sentir este respaldo. Recomendados totalmente.

2025-06-05
n*******

El mejor de todos, un excelente servicio y una rápida respuesta y un retiro súper rápido sin comisión

2025-05-31
D**** G****

Mi aplicación de cabecera para invertir con información actualizada. Muy satisfecho. Nunca he tenido problemas con Ingresos o Retiros. Muy recomendable. Aplicación segura.

2025-05-23
F******* J****** G******

El chat en vivo de capital.com es muy útil y facilita mucha la comunicación con el equipo técnico de esta misma además la atención que se me brindo fue muy buena eficaz y rápida

2025-05-22
a********

hasta el momento ha sido muy buena. Es la primera vez que invierto en el trading y todo es muy claro y sencillo

2025-05-21
E***_t*****

Poder usarlo con Tradingview y que se puede operar con divisas pese a la regulación en España. Comisiones bajas en spread, sobre todo en crypto comparado con otros bróker no especializados en cryptos exclusivamente.

2025-05-16
P**E*********

El mejor broker, sin comisiones, mejor spread y gran catalogo de productos

2025-04-18
l*****

Buena aplicación, encuentro casi todos los mercados, da tutoriales de como operar, solo quisiera que estuvieran en español, pero por lo demás muy completo, puede usarse en tradingview, desde computadora o celular

2025-04-18
J*** A******

Me ha parecido muy fácil de operar. Muy bueno que se puede fondear la cuenta con tarjeta porque eso hace más rápido el proceso.

2025-04-04
G****** G*****

Excelente conjunto de herramientas para trading. Comisiones muy bajas. Muy recomendable.

2025-03-14
J*** M**** C** M*****

Conecta con todas las bolsas importantes del mundo y permite información inmediata e instantánea de tu cartera. Excelente

2025-02-17
J*** D**** C****

Una aplicación con interfaz amigable para los principiantes, facil de operar. Comisiones justas y acceso a variedad de mercados.

2025-01-09
C******

La experiencia en la plataforma es muy buena así como los indicadores dentro del trading y los agentes responden en el momento y te da mucha atención que te hace sentir confiable el broker, muy recomendado

2025-01-09
W***** J*******

Muy buena aplicación para invertir! El modo prueba y las guías te ayudan a corregir muchos errores antes de hacer tus primeras operaciones, además es muy fácil operar en ella.

Estas son nuestras reseñas de 4 y 5 estrellas. Los datos específicos del usuario se han anonimizado intencionadamente para salvaguardar su privacidad de conformidad con los requisitos del RGPD

4.8
Calificaciones y reseñas
4.7
Calificaciones y reseñas
4.7
4.6
Socio de confianza
Socio de confianza
Socio destacado
Socio destacado