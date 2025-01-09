Conviértete en socio de Capital.com

Para que se apruebe tu participación en el programa IB, deberás aportar los siguientes documentos e información:

Para personas físicas:

1 Copia de un documento válido de identificación con fotografía expedido por el gobierno (p. ej.: pasaporte, carné de identidad o permiso de conducir)

2. Nombre y apellidos

3. Información de contacto (teléfono, correo electrónico, etc.)

4. Sitio(s) web u otros canales de comunicación utilizados por el IB potencial

5. Datos bancarios para las remesas de las comisiones de IB, incluido: nombre de la cuenta bancaria, número de cuenta bancaria y código de clasificación o IBAN, nombre y dirección del banco

6. Justificante de domicilio, por ejemplo, factura de servicios públicos, extracto bancario, certificado de residencia, extractos bancarios de crédito/débito, extractos fiscales o factura de impuestos de las autoridades locales (con una antigüedad no superior a 6 meses desde la fecha de la solicitud de IB) en los que consten el nombre y la dirección del solicitante.

Para personas jurídicas:

1 Nombre legal completo

2 Número de compañía

3 País de registro

4 Certificado de incorporación/registro

5 Estatutos y reglamento interno

6 Lista actualizada de accionistas

7 Domicilio social y dirección real de la compañía, si son diferentes

8 Datos bancarios para las remesas de las comisiones de IB, incluido: nombre de la cuenta bancaria, número de cuenta bancaria y código de clasificación o IBAN, nombre y dirección del banco

9 Nombres y copias de documentos de identidad válidos con fotografía del director (o directores) y del beneficiario (o beneficiarios) efectivos que posean el 25% o más del capital social de la compañía.