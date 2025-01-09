Conviértete en socio de Capital.com

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Participa en nuestro éxito y benefíciate de un generoso plan de participación en los ingresos cuando presentes Capital.com a posibles clientes1
La comisión pagada a nuestros Introducing Broker asociados se basa en un modelo de reparto de ingresos, y la comisión se calcula en relación con el spread que generan los clientes presentados. Los Introducing Broker son remunerados con una comisión de hasta el 40% del spread.2
El porcentaje exacto de comisión se determina caso por caso en función del volumen de trading previsto generado por el cliente presentado. La fijación personalizada de las comisiones garantiza una remuneración equitativa, que se ajusta en función del volumen de trading y de las revisiones de desempeño a lo largo de la colaboración.
El socio presenta a un cliente que genera $100 de spread y el socio está registrado bajo un plan con un 30% de comisión.
100$x30%=30$
El Introducing Broker recibirá $30 de comisión.
Registra tu cuenta en Capital.com, si aún no lo hiciste.
Utilizando el correo electrónico con el que te registraste, rellena un sencillo formulario, seleccionando el plan de comisiones de Introducing Broker.
Una vez que hayas enviado la documentación requerida y tu estado haya sido aprobado por tu gestor, recibirás tu enlace de recomendación personal y podrás empezar a ganar.
El programa Introducing Broker ofrece un lucrativo potencial de participación en los ingresos sin límite de ganancias para los Introducing Brokers. Puedes presentar a un número ilimitado de clientes, y la comisión se paga durante toda la vida del trader al que presentaste. También dispondrás de un gestor personal, que actuará como punto de contacto exclusivo para asesorarte sobre las funciones de la plataforma, la configuración de la cuenta y mucho más.
Para convertirse en IB, debes ser residente de un país aceptado por Capital Com Online Investments Ltd, autorizada por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) (consulta la lista de países elegibles más abajo), y los socios IB también deben cumplir este requisito para obtener una recompensa. También deberás haber cumplimentado la solicitud del IB, aportado toda la documentación necesaria (consulta la lista completa más abajo) y superado todos los controles pertinentes.
Las comisiones se pagan mensualmente.
Las comisiones pueden pagarse por transferencia bancaria o directamente en la cuenta de trading.
No, participar en esta iniciativa es gratuito.
Sí, puede.
El pago de comisiones del programa de asociación solo está disponible para clientes residentes en países aceptados por la entidad regulada por la Comisión de Valores de Bahamas (SCB). Además, todos los socios IB deben ser residentes en los países subvencionados para obtener una recompensa.
Lista completa de países elegibles:
Andorra; Emiratos Árabes Unidos; Antigua y Barbuda; Anguila; Albania; Armenia; Angola; Antártida; Argentina; Aruba; Islas Åland; Azerbaiyán; Bosnia y Herzegovina; Barbados; Bangladés; Burkina Faso; Bahréin; Burundi; Benín; San Bartolomé; Bermudas; Brunei Darussalam; Bolivia; Bonaire, San Eustaquio y Saba; Brasil; Bahamas; Bután; Isla Bouvet; Botsuana; Belice; Islas Cocos (Keeling); República Democrática del Congo; República Centroafricana; Congo; Suiza; Costa de Marfil; Islas Cook; Chile; Camerún; Colombia; Costa Rica; Cabo Verde; Curaçao; Isla Christmas; Yibuti; Dominica; República Dominicana; Argelia; Ecuador; Egipto; Sahara Occidental; Etiopía; Fiyi; Islas Malvinas (Falkland); Islas Feroe; Gabón; Granada; Georgia; Guayana Francesa; Guernesey; Ghana; Groenlandia; Gambia; Guinea; Guadalupe; Guinea Ecuatorial; Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur; Guatemala; Guinea-Bissau; Guyana; Hong Kong; Isla Heard e Islas McDonald; Honduras; Haití; Indonesia; Isla de Man; India; Territorio Británico del Océano Índico; Islandia; Jersey; Jamaica; Jordania; Japón; Kenia; Kirguistán; Camboya; Kiribati; Comoras; San Cristóbal y Nieves; República de Corea; Kuwait; Islas Caimán; Kazajistán; República Democrática Popular Lao; Líbano; Santa Lucía; Liechtenstein; Sri Lanka; Liberia; Lesoto; Marruecos; Mónaco; Moldavia; Montenegro; San Martín (parte francesa); Madagascar; Antigua República Yugoslava de Macedonia; Malí; Mongolia; Macao; Martinica; Mauritania; Montserrat; Mauricio; Maldivas; Malawi; México; Mozambique; Namibia; Nueva Caledonia; Níger; Isla Norfolk; Nigeria; Nicaragua; Nepal; Nauru; Niue; Omán; Panamá; Perú; Polinesia Francesa; Papúa Nueva Guinea; Filipinas; Pakistán; San Pedro y Miquelón; Pitcairn; Paraguay; Qatar; Reunión; Serbia; Ruanda; Arabia Saudí; Islas Salomón; Seychelles; Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha; Svalbard y Jan Mayen; Sierra Leona; San Marino; Senegal; Singapur; Surinam; Santo Tomé y Príncipe; El Salvador; San Martín (parte neerlandesa); Suazilandia; Islas Turcas y Caicos; Chad; Territorios Australes Franceses; Togo; Tailandia; Tayikistán; Tokelau; Timor Oriental; Turkmenistán; Túnez; Tonga; Turquía; Trinidad y Tobago; Tuvalu; Taiwán; República Unida de Tanzania; Ucrania; Uganda; Uruguay; Uzbekistán; Santa Sede; San Vicente y las Granadinas; Islas Vírgenes Británicas; Vietnam; Vanuatu; Wallis y Futuna; Mayotte; Sudáfrica; Zambia; Zimbabue.
Para que se apruebe tu participación en el programa IB, deberás aportar los siguientes documentos e información:
Para personas físicas:
1 Copia de un documento válido de identificación con fotografía expedido por el gobierno (p. ej.: pasaporte, carné de identidad o permiso de conducir)
2. Nombre y apellidos
3. Información de contacto (teléfono, correo electrónico, etc.)
4. Sitio(s) web u otros canales de comunicación utilizados por el IB potencial
5. Datos bancarios para las remesas de las comisiones de IB, incluido: nombre de la cuenta bancaria, número de cuenta bancaria y código de clasificación o IBAN, nombre y dirección del banco
6. Justificante de domicilio, por ejemplo, factura de servicios públicos, extracto bancario, certificado de residencia, extractos bancarios de crédito/débito, extractos fiscales o factura de impuestos de las autoridades locales (con una antigüedad no superior a 6 meses desde la fecha de la solicitud de IB) en los que consten el nombre y la dirección del solicitante.
Para personas jurídicas:
1 Nombre legal completo
2 Número de compañía
3 País de registro
4 Certificado de incorporación/registro
5 Estatutos y reglamento interno
6 Lista actualizada de accionistas
7 Domicilio social y dirección real de la compañía, si son diferentes
8 Datos bancarios para las remesas de las comisiones de IB, incluido: nombre de la cuenta bancaria, número de cuenta bancaria y código de clasificación o IBAN, nombre y dirección del banco
9 Nombres y copias de documentos de identidad válidos con fotografía del director (o directores) y del beneficiario (o beneficiarios) efectivos que posean el 25% o más del capital social de la compañía.
1 El programa solo está disponible para personas físicas residentes en países (ver Preguntas frecuentes) que cuenten con el apoyo de Capital Com Online Investments Ltd, autorizada por la Comisión de Valores de Bahamas (SCB)
2 La comisión solo está disponible para los clientes afiliados a Capital Com Online Investments Ltd, que está regulada por la Comisión de Valores de Bahamas (SCB). Para ser elegibles como Introducing Broker, los socios también deben ser residentes de los países aceptados por la compañía.
El mejor broker que he conocido después de probar con muchos, obviamente para que nombrarlos. Por ejemplo, la primera razón que empecé a usar Capital fue la llegada de mi dinero de inmediato a mi cuenta bancaria, a diferencia de las existentes en el mercado que tardan días o tienen mucha burocracia; y la segunda razón, que te devuelve dinero por el hecho de operar en un mercado determinado, debido a los spread y al volumen existente. Mientras más activo seas, más dinero te reembolsa. Muchas grac
Muy atentos a cada duda o inconveniente que tienes, te responden súper rápido y son muy claros, muy buena aplicación, súper recomendable
Excelente servicio, me ayudaron en tiempo récord en la solución a mi solicitud, es agradable sentir este respaldo. Recomendados totalmente.
El mejor de todos, un excelente servicio y una rápida respuesta y un retiro súper rápido sin comisión
Mi aplicación de cabecera para invertir con información actualizada. Muy satisfecho. Nunca he tenido problemas con Ingresos o Retiros. Muy recomendable. Aplicación segura.
El chat en vivo de capital.com es muy útil y facilita mucha la comunicación con el equipo técnico de esta misma además la atención que se me brindo fue muy buena eficaz y rápida
hasta el momento ha sido muy buena. Es la primera vez que invierto en el trading y todo es muy claro y sencillo
Poder usarlo con Tradingview y que se puede operar con divisas pese a la regulación en España. Comisiones bajas en spread, sobre todo en crypto comparado con otros bróker no especializados en cryptos exclusivamente.
El mejor broker, sin comisiones, mejor spread y gran catalogo de productos
Buena aplicación, encuentro casi todos los mercados, da tutoriales de como operar, solo quisiera que estuvieran en español, pero por lo demás muy completo, puede usarse en tradingview, desde computadora o celular
Me ha parecido muy fácil de operar. Muy bueno que se puede fondear la cuenta con tarjeta porque eso hace más rápido el proceso.
Excelente conjunto de herramientas para trading. Comisiones muy bajas. Muy recomendable.
Conecta con todas las bolsas importantes del mundo y permite información inmediata e instantánea de tu cartera. Excelente
Una aplicación con interfaz amigable para los principiantes, facil de operar. Comisiones justas y acceso a variedad de mercados.
La experiencia en la plataforma es muy buena así como los indicadores dentro del trading y los agentes responden en el momento y te da mucha atención que te hace sentir confiable el broker, muy recomendado
Muy buena aplicación para invertir! El modo prueba y las guías te ayudan a corregir muchos errores antes de hacer tus primeras operaciones, además es muy fácil operar en ella.
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