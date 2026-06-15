Guía sobre las divisas más negociadas

¿Qué es el trading de divisas?

El mercado de divisas también se conoce por el término en inglés «forex», que es la abreviatura de «foreign exchange» (mercado de divisas). El trading de divisas se refiere al proceso de compra y venta de divisas internacionales con el objetivo de obtener beneficios de las fluctuaciones de las tasas de cambio entre ellas. Esto puede llevarse a cabo mediante productos financieros derivados, como los CFD apalancados. El trading con apalancamiento es riesgoso.

¿Qué es el mercado de divisas?

El mercado de divisas es un mercado mundial descentralizado para el trading de divisas. Es el mercado financiero más grande y líquido del mundo, con un volumen diario de trading de unos 7 billones de dólares en 2024. En el mercado de divisas, las monedas se negocian en pares, y algunos de los pares más negociados son el EUR/USD, el USD/JPY y el GBP/USD. Los participantes del mercado de divisas abarcan desde instituciones, como bancos centrales y fondos de cobertura, hasta traders particulares, y el mercado funciona 24 horas al día, cinco días a la semana.

¿Quién hace trading con divisas?

El mercado de divisas está formado principalmente por cinco grandes actores: Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan y UBS. Su posición dominante refleja su papel fundamental en la fijación de tendencias y liquidez en el mercado de divisas. No obstante, hay muchos traders particulares en todo el mundo que también participan en el mercado de divisas.

¿Cuáles son los pros y los contras del trading de divisas?

El trading de divisas ofrece a los traders acceso a un mercado de gran liquidez con un gran potencial de beneficios gracias al apalancamiento y a la volatilidad del mercado. Sin embargo, esta volatilidad puede dar lugar a pérdidas sustanciales, y el uso del apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas. Esto puede hacer que sea una empresa de alto riesgo tanto para traders experimentados como para principiantes.

¿Puedo hacer trading de divisas con $100?

Sí, puedes empezar a hacer trading con $100. De hecho, en Capital.com, el depósito mínimo es de solo $20.