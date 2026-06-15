Las principales criptomonedas perdedoras de hoy

InicioMercadosCriptomonedasLas criptomonedas que más caen
Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía para su seguridad. Funcionan en redes descentralizadas basadas en la tecnología blockchain para garantizar transacciones transparentes y seguras sin una autoridad central.
Invertir en criptomonedas implica comprar y mantener activos digitales durante un período sostenido con la esperanza de obtener ganancias sustanciales con el tiempo.Hacer trading con criptomonedas mediante derivados se centra en la compra y la venta en un plazo más corto con el objetivo de sacar provecho de los movimientos de precios durante este período más breve.
En Capital.com, puedes tomar posiciones largas o cortas en diversos activos, como pares de criptomonedas, por medio de contratos por diferencias, también conocidos como CFD. Un CFD es un tipo de derivado financiero que te permite especular en diversos mercados financieros. En lugar de comprar los activos directamente, se especula con la subida o la bajada de su precio, normalmente durante un breve período de tiempo.
Tomar una posición larga podría significar comprar un CFD sobre un mercado de criptomonedas, como el ETH/USD, con el objetivo de beneficiarte de una subida en el precio del activo subyacente. Por el contrario, tomar una posición corta implica vender un CFD para intentar beneficiarte de una caída en el precio del activo.
Los precios de las criptomonedas pueden caer debido a diversos factores. Los cambios normativos o la prohibición de hacer trading con criptomonedas por parte de gobiernos u organismos reguladores pueden crear incertidumbre en el mercado y desencadenar ventas masivas. Las brechas de seguridad, como los hackeos de bolsas o monederos de criptomonedas, pueden minar la confianza de los inversionistas y provocar caídas de precios. La manipulación del mercado puede inflar artificialmente los precios de las criptomonedas antes de una rápida liquidación, lo cual puede provocar caídas significativas.
Las noticias negativas, como los casos de fraude o los problemas medioambientales, también pueden desencadenar el miedo y aumentar la presión vendedora entre traders e inversionistas. Las recesiones económicas o las crisis financieras pueden reducir el apetito de los inversionistas por activos de riesgo como las criptomonedas.
Además, los problemas tecnológicos de la tecnología subyacente de una criptomoneda y los cambios en la confianza del mercado también pueden provocar caídas sustanciales del precio de las criptomonedas.
Si bien son muchas las criptomonedas que han experimentado caídas significativas en la última década —en muchos casos, dando lugar a criptomonedas «muertas»—, Terra (LUNA) destaca como uno de los casos más dramáticos de los últimos años.
TerraUSD (UST) era una stablecoin algorítmica diseñada para mantener una vinculación de 1 a 1 con el dólar estadounidense, utilizando principalmente la moneda LUNA dentro del ecosistema Terra. Cuando UST perdió su vinculación al dólar estadounidense en mayo de 2022, se produjo una venta masiva y una rápida caída del valor de LUNA.
Este suceso conmocionó al mercado de las criptomonedas en general y provocó un aumento del escrutinio y de la atención reguladora, lo cual sirvió como recordatorio de los riesgos inherentes al espacio de las criptomonedas.