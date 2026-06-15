Las principales criptomonedas perdedoras de hoy

¿Cuál es la diferencia entre invertir en criptomonedas y hacer trading con ellas?

Invertir en criptomonedas implica comprar y mantener activos digitales durante un período sostenido con la esperanza de obtener ganancias sustanciales con el tiempo.Hacer trading con criptomonedas mediante derivados se centra en la compra y la venta en un plazo más corto con el objetivo de sacar provecho de los movimientos de precios durante este período más breve.

En Capital.com, puedes tomar posiciones largas o cortas en diversos activos, como pares de criptomonedas, por medio de contratos por diferencias, también conocidos como CFD. Un CFD es un tipo de derivado financiero que te permite especular en diversos mercados financieros. En lugar de comprar los activos directamente, se especula con la subida o la bajada de su precio, normalmente durante un breve período de tiempo.

Tomar una posición larga podría significar comprar un CFD sobre un mercado de criptomonedas, como el ETH/USD, con el objetivo de beneficiarte de una subida en el precio del activo subyacente. Por el contrario, tomar una posición corta implica vender un CFD para intentar beneficiarte de una caída en el precio del activo.