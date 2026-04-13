Operar Ethereum / Pound Sterling - ETH/GBP CFD

Precio de ETH/GBP hoy

El precio actual de ETH/GBP es de £1629.84 con un cambio de precio de -48.29£ (-2.8883%) en las últimas 24 horas. El precio de la moneda alcanzó un máximo intradía de £1647.57 y un mínimo intradía de £1620.35. Actualizamos nuestro precio de ETH/GBP en tiempo real.

Historia del precio de Ethereum / Pound Sterling

El precio de la moneda fluctúa dentro de los siguientes rangos de precios:

Diario: £1620.35 - £1647.57

Semanal: £1552.43 - £1681.33

Mensual: £1476.44 - £1781.27

Anual: £1154.2 - £3587.36

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