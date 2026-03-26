Ethereum (ETH/USD) cotiza a $2.159,29 a las 10:23am UTC del 24 de marzo de 2026, dentro de un rango intradía de $2.032,71–$2.181,17. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Varios factores están moldeando la dirección de ETH a corto plazo. BlackRock lanzó un producto ETF de Ethereum con staking habilitado a mediados de marzo de 2026, introduciendo un nuevo canal de demanda institucional para ETH al contado (Yahoo Finance, 12 de marzo de 2026). Este desarrollo siguió a la actualización Pectra (Praga-Electra) de Ethereum, que se activó en la red principal en mayo de 2025 y elevó los límites de staking de validadores, amplió el rendimiento de blobs para redes de Capa 2 e introdujo mejoras en la abstracción de cuentas (Crypto APIs, 10 de abril de 2025).

El contexto macroeconómico más amplio sigue siendo un factor determinante, con la Reserva Federal manteniendo las tasas en 3,5%–3,75% en su reunión de marzo de 2026 mientras elevaba las previsiones de inflación (CNBC, 18 de marzo de 2026), lo que mantiene el apetito por el riesgo en los mercados cripto sensible a cualquier cambio en las expectativas de recortes de tasas (Crypto.com, 18 de marzo de 2026).

Predicción del precio de Ethereum 2026-2030: visión de objetivos de precio de analistas

Al 24 de marzo de 2026, las predicciones de precio de ETH de terceros reflejan una amplia dispersión de estimaciones a corto plazo y para el año completo, con la política de la Reserva Federal, los flujos institucionales hacia ETF y el crecimiento de redes de Capa 2 citados como los factores determinantes más comunes entre las fuentes.

CoinCodex (canal algorítmico para el año completo)

CoinCodex sitúa a ETH dentro de un canal de negociación para 2026 de $2.130,45–$4.018,82, con una estimación puntual de fin de año de $2.642,20 y un promedio anualizado de $2.879,74. El modelo se basa en ciclos históricos de volatilidad y patrones de halving de Bitcoin, señalando que 22 de 30 indicadores técnicos rastreados registraron señales bajistas, mientras que el RSI de 14 días se situó en 54,12, indicando impulso neutral (CoinCodex, 24 de marzo de 2026).

Coinpedia (objetivos de recuperación y resistencia)

Coinpedia proyecta un objetivo inicial de recuperación para 2026 de $2.878, con una posible nueva prueba de resistencia posterior en $4.076 si la demanda compradora se consolida en la banda de soporte de $1.700–$1.900. El razonamiento cita conteos crecientes de transacciones de ballenas superiores a $1 millón durante los 30 días previos, un saldo decreciente de ETH en exchanges centralizados y $38.200 millones en valor total bloqueado (TVL) en 146 redes de Capa 2 activas como factores estructurales de demanda (Coinpedia, 17 de marzo de 2026).

Finance Magnates (objetivos de bancos institucionales)

Finance Magnates informa que Standard Chartered estableció un objetivo de precio de ETH de $5.440 para octubre de 2026, citando flujos hacia ETF y demanda de inversores, mientras que un rango de consenso más amplio de finanzas tradicionales de $6.500–$7.500 para 2026 se vinculó a dinámicas de acumulación de tesorerías corporativas. La publicación señala que ambos objetivos se publicaron en un contexto donde ETH cotizaba cerca de $2.000 y que el impulso técnico permanecía bajista hasta que ETH recuperara $3.000 (Finance Magnates, 9 de febrero de 2026).

Changelly (rango mensual de marzo de 2026)

Changelly proyecta un piso mensual para marzo de 2026 de $2.053,04, un pico de $2.286,17 y un promedio de $2.169,61, derivado de una combinación de indicadores técnicos y modelos de aprendizaje automático. La metodología hace referencia a una lectura de sentimiento bajista y una lectura de miedo extremo en el Índice de Miedo y Codicia en el momento de la captura (Changelly, 22 de marzo de 2026).

Conclusión: entre estas fuentes, las predicciones de precio de ETH abarcan desde un piso mensual de marzo cercano a $2.053 hasta un objetivo institucional de fin de año de $7.500, con el consenso de modelos algorítmicos agrupándose entre $2.642 y $4.076 para el año completo y objetivos bancarios en el extremo superior del rango.

Las predicciones y pronósticos de terceros son inherentemente inciertos, ya que no pueden tener en cuenta completamente desarrollos inesperados del mercado. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Precio de ETH: panorama técnico

El precio de ETH/USD cotiza a $2.159,29 a las 10:23am UTC del 24 de marzo de 2026, manteniéndose por encima de un grupo mixto de medias móviles donde las SMA de 20/50/100/200 días se sitúan aproximadamente en $2.105 / $2.044 / $2.520 / $3.138 respectivamente. Las SMA de plazos más cortos (20 y 50) se alinean constructivamente por debajo del precio actual, mientras que las SMA de 100 y 200 días por encima actúan como un nivel de resistencia a largo plazo que el precio aún no ha recuperado.

El impulso es neutral a leve: el RSI de 14 días marca 52,9, situándose en el rango medio e indicando consolidación en lugar de un impulso direccional en cualquier dirección. El ADX(14) en 19,8 cae por debajo del umbral de 25, indicando que actualmente no hay una tendencia establecida en vigor.

Al alza, la primera referencia es el pivote clásico R1 en $2.378, donde un cierre diario convincente por encima de este nivel pondría de nuevo en vista el área R2 cerca de $2.792. Un movimiento sostenido a través de R2 reabriría entonces el camino hacia el nivel de SMA de 100 días en $2.520 como punto intermedio.

En retrocesos, el pivote clásico en $2.060 proporciona la referencia de soporte inicial, coincidiendo ampliamente con la SMA de 20 días cerca de $2.105 y formando un piso a corto plazo. Si ETH cae por debajo de esa zona, pondría en foco S1 en $1.647 como el siguiente nivel significativo, con la SMA de 50 días en $2.044 ofreciendo un amortiguador secundario en el medio (TradingView, 24 de marzo de 2026).

Este es un análisis técnico con fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación para comprar o vender ningún instrumento.

Historial de precios de Ethereum (2024–2026)

Ethereum lanzó su red principal en julio de 2015, con ETH cotizando inicialmente a fracciones de dólar. El token creció significativamente a través de sucesivos ciclos alcistas, alcanzando finalmente un máximo histórico de $4.878,26 en noviembre de 2021.

La trayectoria del precio de ETH/USD durante los dos años hasta el 24 de marzo de 2026 ha incluido picos, una corrección pronunciada y recuperación gradual. El token abrió marzo de 2024 alrededor de $3.594, subió hacia un máximo local por encima de $4.000 a mediados de octubre de 2024, luego retrocedió para cerrar 2024 en aproximadamente $3.332. A principios de 2025, ETH se mantuvo por encima de $3.300 durante enero antes de que comenzara una venta significativa. Los precios cayeron desde alrededor de $3.118 a finales de enero de 2025 hasta un mínimo cíclico cerca de $1.389 el 9 de abril de 2025, en medio de debilidad generalizada del mercado cripto y vientos en contra macroeconómicos.

La recuperación siguió durante el verano de 2025, con ETH subiendo de nuevo por encima de $3.500 a finales de agosto y tocando $3.914 a principios de noviembre de 2025, su nivel más alto desde principios de 2025. Ese impulso se desvaneció hacia fin de año, con el token cerrando 2025 alrededor de $2.968. Enero de 2026 abrió con un breve repunte por encima de $3.300, pero ETH se revirtió bruscamente a finales de enero y febrero, cayendo a un mínimo local cerca de $1.746 el 6 de febrero de 2026.

ETH cerró a $2.160,35 el 24 de marzo de 2026, aproximadamente 35,2% por debajo interanual y aproximadamente 3,5% más bajo en lo que va del año desde la apertura del 1 de enero de 2026 de $3.001,03.