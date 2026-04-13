Operar Bitcoin / Pound Sterling - BTC/GBP CFD

Precio de BTC/GBP hoy

El precio actual de BTC/GBP es de £53248.1 con un cambio de precio de -1402.48£ (-2.5787%) en las últimas 24 horas. El precio de la moneda alcanzó un máximo intradía de £53148 y un mínimo intradía de £52544.9. Actualizamos nuestro precio de BTC/GBP en tiempo real.

Historia del precio de Bitcoin / Pound Sterling

El precio de la moneda fluctúa dentro de los siguientes rangos de precios:

Diario: £52544.9 - £53148

Semanal: £51014.9 - £54435.5

Mensual: £49214 - £56997.9

Anual: £44444.3 - £93413.2

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