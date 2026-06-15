Orientación sobre las principales materias primas alcistas

¿Qué son las materias primas?

Las materias primas son materiales en bruto o productos agrícolas primarios que se compran y se venden en grandes cantidades en las bolsas de materias primas. Su precio viene dictado por las fuerzas de la oferta y la demanda, y su precio subyacente puede negociarse mediante derivados financieros, como, por ejemplo, los [a href="/en-gb/ways-to-trade/cfd-trading/what-is-cfd-trading"]CFD[/a], o bien se puede invertir en ellos por medio de la propiedad física del activo. A grandes rasgos, las materias primas pueden clasificarse en cuatro grupos principales: blandas, duras, ganaderas y energéticas.

¿Cuáles son los distintos tipos de materias primas?

Hay cuatro categorías principales: materias primas blandas, materias primas duras, ganado y energía.

¿Es posible invertir en materias primas?

Sí, puedes invertir en materias primas de varias maneras. Puedes utilizar contratos de futuros y opciones, así como otras vías, como los fondos de inversión en materias primas, por no mencionar la compra física de activos, como el oro, con la esperanza de que aumenten de valor. Invertir en materias primas es distinto de hacer trading con ellas, ya que, en este último caso, se puede especular con el precio subyacente por medio de ciertos instrumentos, como los CFD. Esto significa que no eres propietario del activo en sí y que puedes tomar una posición en caso de que su precio baje o suba. El trading con CFD suele realizarse con margen, lo que significa que puedes obtener exposición a posiciones más grandes con un desembolso relativamente pequeño. De este modo, se amplifican los beneficios potenciales, pero también las pérdidas potenciales.

¿Cuáles son los tres principales mercados mundiales de materias primas?

Los tres principales mercados mundiales de materias primas son: CME Group (formado a partir de la fusión de Chicago Mercantile Exchange y Chicago Board of Trade), Intercontinental Exchange y London Metal Exchange.