El precio spot de la plata (XAG/USD) cotiza a $69.748 a las 9:37am UTC del 24 de marzo de 2026, cerca del máximo del rango intradía de hoy de $61.55–$70.346. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

La presión sobre la plata ha provenido de una confluencia de vientos en contra macroeconómicos: el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, con rendimientos a 2 años en 3.90% y rendimientos a 10 años en 4.38% tras tres semanas consecutivas de pérdidas en bonos, reduciendo el atractivo de los metales que no generan rendimiento (Trading Economics, 24 de marzo de 2026); un dólar estadounidense más fuerte que pesa sobre la demanda de materias primas de compradores internacionales (AInvest, 23 de marzo de 2026); y expectativas de demanda industrial más débil, particularmente de los sectores de electrónica y fabricación solar de China (Reuters, 19 de febrero de 2026). Las tensiones geopolíticas vinculadas al conflicto entre Estados Unidos e Irán han añadido preocupaciones inflacionarias a través de precios más altos del petróleo crudo, debilitando aún más las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal, como señaló el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien indicó que el banco central necesita ver más progreso en la inflación antes de flexibilizar la política (Sky News, 18 de marzo de 2026).

Pronóstico del precio de la plata 2026-2030: Perspectiva de objetivos de precio de analistas

Al 24 de marzo de 2026, las predicciones de terceros sobre la plata abarcan uno de los rangos más amplios registrados, reflejando un fuerte desacuerdo sobre si el pico de enero de 2026 en $121/oz marcó un máximo duradero o un retroceso temporal dentro de un mercado alcista estructural más largo.

UBS (objetivo institucional pesimista de fin de año)

UBS mantiene un objetivo de fin de año 2026 de $85/oz, el más cauteloso entre los principales pronosticadores institucionales, y proyecta un pico cerca de $100/oz alrededor de mediados de 2026 antes de un retroceso a $85/oz para marzo de 2027. Los estrategas señalan la disminución de posiciones largas en ETF y menor interés abierto en COMEX como señales de que los inversores están perdiendo entusiasmo por la plata, destacando que el metal 'no es preferido en tiempos de incertidumbre' (Investing.com, 5 de marzo de 2026).

Commerzbank (estimación de precio a mitad de año)

Commerzbank establece una estimación de precio a mediados de 2026 de $92/oz para XAG/USD, situándose justo por encima del nivel de fin de año de UBS e implicando solo una modesta recuperación desde los niveles de principios de marzo cerca de $72/oz. La evaluación del banco refleja cautela en torno al gráfico de puntos revisado de la Reserva Federal para 2026, que, a partir de marzo, redujo los recortes de tasas proyectados a uno, manteniendo el dólar y los rendimientos del Tesoro elevados como vientos en contra para los metales que no generan rendimiento (Finance Magnates, 20 de marzo de 2026).

CoinCodex (modelo algorítmico de corto plazo y fin de año)

CoinCodex señala $56.82/oz como su nivel de señal bajista de corto plazo basado en las lecturas actuales de sentimiento, mientras proyecta una recuperación hacia $83.92/oz para fin de año 2026. Su modelo a más largo plazo se extiende a $96.63/oz para finales de 2026 bajo un escenario más alcista, aumentando a $116.36/oz para finales de 2030, citando déficits de suministro ajustados y demanda de electrificación como los principales soportes estructurales (Canadian Mining Report, 19 de marzo de 2026).

Finance Magnates (rango institucional de espectro completo)

Finance Magnates establece el rango institucional más amplio para 2026, abarcando desde la base de fin de año de $85/oz de UBS hasta los objetivos de escenario de $135–$309/oz del analista de Bank of America Michael Widmer, este último derivado de la compresión histórica del ratio oro-plata en 32:1 y 14:1 respectivamente. Analistas independientes citados en el mismo informe sitúan $185–$260/oz como plausible bajo una tesis de escasez física sostenida, mientras que $120/oz se señala como el primer objetivo técnico importante si los precios superan $94/oz con convicción (Finance Magnates, 10 de marzo de 2026).

Conclusión: los objetivos institucionales de fin de año de marzo de 2026 se agrupan entre $85/oz (UBS) y $92/oz (Commerzbank), mientras que los modelos basados en escenarios y algoritmos se extienden desde $56.82/oz a la baja hasta $309/oz al alza; la postura restrictiva de la Reserva Federal y los rendimientos elevados del Tesoro son las restricciones comunes de corto plazo citadas en todas las fuentes.

Las predicciones y pronósticos de terceros son inherentemente inciertos, ya que no pueden tener en cuenta completamente desarrollos inesperados del mercado. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Futuros de plata: Visión técnica

Los futuros de plata cotizan a $69.748 a las 9:37am UTC del 24 de marzo de 2026, situándose por debajo de toda su pila de medias móviles de corto y mediano plazo, con las SMA de 20/50/100/200 días descendiendo aproximadamente en $82/$86/$73/$57. Cada MA desde la SMA de 10 días hasta la SMA de 50 días señala venta, subrayando que el precio está en una tendencia bajista bien establecida desde los máximos de enero de 2026; solo la SMA de 200 días y la media móvil Hull (9) en $66.71 señalan compra, sugiriendo un posible piso a más largo plazo en las cercanías de los niveles actuales.

El RSI de 14 días se sitúa en 35.7, en territorio neutral-bajo y aún no en un extremo clásicamente sobrevendido, ofreciendo un soporte de impulso inmediato limitado para una recuperación. El ADX en 24.8 se sitúa justo por debajo del umbral de 25 asociado con una tendencia establecida, indicando que el movimiento a la baja mantiene convicción direccional pero aún no ha madurado completamente.

En el lado superior, el pivote clásico en $83.98 es el primer nivel de referencia significativo a recuperar; un cierre diario convincente por encima de ese nivel pondría en vista el pivote R1 cerca de $104.07 como la siguiente zona de resistencia. El área R2 alrededor de $114.84 entraría en foco solo después de una ruptura sostenida por encima de R1.

En retrocesos, el soporte inicial descansa cerca del S1 clásico en $73.21, que se sitúa justo por encima del mínimo del rango intradía de hoy de $61.55. Perder el área de $73 en un cierre diario arriesgaría un movimiento hacia S2 en $53.12, con la SMA de 200 días en $56.93 actuando como la plataforma estructural intermedia (TradingView, 24 de marzo de 2026).

Este es un análisis técnico con fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de comprar o vender ningún instrumento.

Historial del precio spot de la plata (2024–2026)

El precio spot de la plata abrió marzo de 2024 cerca de $24.68/oz, cotizando en un rango relativamente estrecho durante el primer trimestre antes de romper al alza en abril, tocando brevemente $29.81/oz el 12 de abril de 2024 en una ola de demanda de refugio seguro e industrial.

Los precios se mantuvieron ampliamente en el rango de $27–$32 hasta mediados de 2024, luego avanzaron más en el cuarto trimestre, cerrando 2024 en $28.91/oz. El impulso real llegó en 2025: XAG/USD abrió el año cerca de $29/oz y se aceleró constantemente a lo largo del año, respaldado por el aumento de la demanda industrial, la debilidad del dólar y las entradas de inversores en metales preciosos. Abril de 2025 vio una breve caída a alrededor de $28.47/oz en medio de incertidumbre relacionada con el comercio, pero el metal se recuperó fuertemente, cerrando 2025 en $71.65/oz, una ganancia de aproximadamente 147% durante el año.

El rally se extendió bruscamente en 2026, con la plata alcanzando un máximo histórico de $121.69/oz intradía el 29 de enero de 2026. Ese pico resultó efímero: los precios se desplomaron aproximadamente 27.5% en una sola sesión el 30 de enero, cerrando cerca de $85.29/oz, y la venta continuó hasta marzo mientras los rendimientos de bonos al alza, un dólar estadounidense más fuerte y las expectativas reducidas de recortes de tasas pesaban fuertemente sobre el metal.

XAG/USD cerró en $69.86/oz el 24 de marzo de 2026, aproximadamente 3.9% a la baja en lo que va del año, pero 112.0% al alza año tras año.