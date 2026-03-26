El oro al contado (XAU/USD) cotiza a $4.418,77 a las 9:46am UTC del 24 de marzo de 2026, dentro de un rango intradiario de $4.130,23–$4.498,09. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

La acción del precio continúa enfrentando presión por una combinación de expectativas de política restrictiva de la Reserva Federal y un dólar estadounidense relativamente firme, con el DXY registrado por última vez cerca de 99,3, ya que el cierre del Estrecho de Ormuz, que eliminó aproximadamente 12 millones de barriles de suministro diario de petróleo, ha reformulado el conflicto de Medio Oriente como un shock inflacionario en lugar de un evento tradicional de refugio seguro (Reuters, 11 de marzo de 2026). La negativa de Irán de conversaciones en curso con Estados Unidos, reportada el 23 de marzo de 2026, extendió la racha perdedora del oro a una décima sesión consecutiva, mientras que los ETF respaldados por oro han experimentado salidas netas ya que los participantes institucionales reevalúan el cronograma de recortes de tasas (Investing.com, 24 de marzo de 2026). El DXY bajó ligeramente el lunes después de que el presidente Trump pospusiera más ataques a la infraestructura energética iraní pendiente de compromiso diplomático, ofreciendo algo de soporte al oro cerca de los mínimos de sesión, aunque los analistas señalan que las dinámicas de tasas y dólar, más que los titulares geopolíticos por sí solos, se espera que sigan siendo los principales determinantes del precio en el corto plazo (CNBC, 23 de marzo de 2026).

Pronóstico del precio del oro 2026-2030: Visión de objetivos de precio de analistas

Al 24 de marzo de 2026, las predicciones de terceros sobre el oro reflejan una marcada divergencia entre los objetivos institucionales de fin de año establecidos a principios de año y la fuerte corrección que ha seguido al inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Los siguientes objetivos resumen las visiones publicadas más recientemente sobre XAU/USD.

FXStreet (perspectiva técnica post-caída)

FXStreet reporta que el oro defendió la media móvil simple de 100 días crítica en $4.605/oz el 19 de marzo de 2026, mientras señala que un sesgo bajista continúa prevaleciendo tras la peor caída semanal del metal en más de una década. El medio destaca el nivel de $4.605 como el soporte principal de corto plazo, con un cierre sostenido por debajo de ese umbral abriendo la puerta a $4.400–$4.200 en medio de especulación persistente de aumentos de tasas impulsados por inflación (FXStreet, 20 de marzo de 2026).

Saxo Bank (análisis macro rápido)

Saxo Bank señala que el oro está en camino hacia su mayor pérdida semanal en seis años al 20 de marzo de 2026, presionado por expectativas de inflación crecientes que están reduciendo las apuestas de recortes de tasas y empujando los rendimientos de largo plazo al alza. El banco observa que la liquidación técnica de posiciones largas se aceleró después de que los precios cayeran por debajo de $5.000/oz y destaca especulaciones emergentes, aunque secundarias, de que las economías con superávit en Medio Oriente podrían necesitar aumentar liquidez mediante ventas de activos, lo que podría incluir tenencias de oro (Saxo Bank, 20 de marzo de 2026).

The Street (resumen del consenso de Wall Street)

The Street compila los objetivos de fin de año 2026 prevalecientes en Wall Street: J.P. Morgan en $6.300/oz, UBS en $6.200/oz para cada uno de marzo, junio y septiembre de 2026, Deutsche Bank y Société Générale cada uno en $6.000/oz, Goldman Sachs en $5.400/oz, y Bank of America en $5.000/oz. El artículo señala que estos objetivos fueron establecidos en gran medida antes de que el conflicto con Irán comenzara a impulsar presiones inflacionarias y que el precio spot actual de alrededor de $4.400–$4.600 representa un descuento significativo respecto a todas las estimaciones institucionales publicadas para fin de año (The Street, 14 de marzo de 2026).

GoldSilver.com (análisis de escenarios multi-bancario)

GoldSilver.com señala que las principales instituciones incluyendo J.P. Morgan ($6.300/oz), Wells Fargo ($6.100–$6.300/oz) y BNP Paribas (pico por encima de $6.250/oz) están manteniendo sus objetivos de fin de año 2026, incluso cuando los precios spot cotizan muy por debajo de esos niveles. La revisión subraya que ninguno de estos pronósticos incorporó explícitamente un cierre completo del Estrecho de Ormuz o un giro sostenido hacia aumentos de tasas de la Reserva Federal estadounidense, haciendo que la brecha estructural entre los precios actuales y los objetivos de fin de año sea la pregunta central sin resolver para el resto de 2026 (GoldSilver.com, 17 de marzo de 2026).

Conclusión: a través de estas fuentes, las predicciones del precio del oro de terceros muestran objetivos institucionales de fin de año 2026 agrupados en el rango de $5.000–$6.300/oz, mientras que el comentario técnico y macro de corto plazo converge en $4.090–$4.605 como la zona de soporte clave. El hilo común es que las expectativas de tasas de la Fed y la inflación impulsada por la energía, más que el riesgo geopolítico por sí solo, son ahora los principales determinantes de la dirección.

Las predicciones y pronósticos de terceros son inherentemente inciertos, ya que no pueden tener en cuenta completamente desarrollos inesperados del mercado. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Precio del oro: Visión técnica

El oro al contado cotiza a $4.418,77 a las 9:46am UTC del 24 de marzo de 2026, situándose por debajo de todas las medias móviles de corto a mediano plazo pero encontrando soporte tentativo cerca del nivel de la media móvil simple (SMA) de 200 días. Las SMA de 20/50/100/200 días se apilan aproximadamente en $4.992 / $4.969 / $4.609 / $4.096, todas apuntando al alza en términos nominales pero todas residiendo muy por encima del precio actual, confirmando una alineación bajista sostenida a lo largo de la curva.

El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días marca 27,6, en territorio de sobreventa profunda, lo que históricamente indica agotamiento en el impulso vendedor en lugar de una señal direccional en aislamiento. El índice direccional promedio (ADX) en 25,2 indica que una tendencia establecida está en marcha, consistente con la fuerza direccional detrás de la caída desde los máximos de marzo por encima de $5.400.

En la parte superior, la primera referencia a observar es el pivote R1 clásico en $5.572; un cierre diario convincente por encima de ese nivel pondría a R2 cerca de $5.866 en perspectiva. Entre el precio actual y R1, la SMA de 100 días en $4.609 representa la barrera superior más inmediata, con la zona más amplia de $4.609–$4.633 (SMA de 100 días y media móvil exponencial (EMA) de 100 días) probablemente limitando cualquier intento de recuperación de corto plazo.

En retrocesos, el punto pivote clásico en $4.987 ahora actúa como resistencia superior en lugar de soporte dado el alcance de la liquidación, dejando la SMA de 200 días cerca de $4.096 como la referencia principal a la baja. El nivel de soporte clásico S1 en $4.694 se sitúa entre el precio actual y ese nivel de largo plazo; un cierre diario por debajo de $4.418, el límite inferior del rango intradiario de hoy, arriesgaría una prueba hacia S1, y perder S1 de manera sostenida pondría la SMA de 200 días cerca de $4.096 directamente en foco.

La media móvil Hull (período 9) en $4.325 corre por debajo del precio actual y está registrando una señal de compra, lo que, tomado junto con el RSI en sobreventa, sugiere que el ritmo de caída puede estar moderándose, aunque la estructura de media móvil más amplia permanece firmemente bajista mientras el precio cotice por debajo del nivel de $4.609–$4.633 (TradingView, 24 de marzo de 2026).

Este es un análisis técnico con fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación para comprar o vender ningún instrumento.

Historial del precio del oro (2024–2026)

El precio del oro al contado abrió marzo de 2024 alrededor de $2.173, luego subió constantemente durante ese año, cerrando 2024 en $2.624,69 ya que las compras de bancos centrales, las expectativas de política monetaria más flexible y la incertidumbre geopolítica impulsaron una demanda consistente.

El rally se aceleró bruscamente durante 2025. El oro cerró 2025 en $4.319,14, representando una ganancia de aproximadamente 64,6% durante el año calendario, ya que la demanda persistente de refugio seguro, un dólar estadounidense más débil y robustos flujos de ETF empujaron los precios a territorio récord trimestre tras trimestre. El metal tocó brevemente un máximo histórico de $5.419,79 el 2 de marzo de 2026 tras el estallido de hostilidades entre Estados Unidos e Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, lo que impulsó un aumento en el posicionamiento de refugio seguro.

Ese pico resultó efímero. El oro devolvió sus ganancias bruscamente durante marzo de 2026 ya que los mercados revaluaron a la baja las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal en respuesta a la inflación creciente por la disrupción del suministro de energía, con precios cayendo aproximadamente 18,4% desde el máximo del 2 de marzo hasta el área de $4.400.

XAU/USD cerró en $4.420,55 el 24 de marzo de 2026, aproximadamente 2,3% más alto en lo que va del año pero 18,4% por debajo del máximo histórico de $5.419,79 establecido a principios del mes, y 46,9% más alto año contra año.