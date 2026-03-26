Pronóstico del precio del oro: presión de la Fed, disrupción en OrmuzEl oro al contado ha estado bajo presión ya que las expectativas de mayor inflación, un dólar estadounidense más firme y las cambiantes expectativas sobre las tasas de la Fed contrarrestan el soporte. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
El oro al contado (XAU/USD) cotiza a $4.418,77 a las 9:46am UTC del 24 de marzo de 2026, dentro de un rango intradiario de $4.130,23–$4.498,09. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
La acción del precio continúa enfrentando presión por una combinación de expectativas de política restrictiva de la Reserva Federal y un dólar estadounidense relativamente firme, con el DXY registrado por última vez cerca de 99,3, ya que el cierre del Estrecho de Ormuz, que eliminó aproximadamente 12 millones de barriles de suministro diario de petróleo, ha reformulado el conflicto de Medio Oriente como un shock inflacionario en lugar de un evento tradicional de refugio seguro (Reuters, 11 de marzo de 2026). La negativa de Irán de conversaciones en curso con Estados Unidos, reportada el 23 de marzo de 2026, extendió la racha perdedora del oro a una décima sesión consecutiva, mientras que los ETF respaldados por oro han experimentado salidas netas ya que los participantes institucionales reevalúan el cronograma de recortes de tasas (Investing.com, 24 de marzo de 2026). El DXY bajó ligeramente el lunes después de que el presidente Trump pospusiera más ataques a la infraestructura energética iraní pendiente de compromiso diplomático, ofreciendo algo de soporte al oro cerca de los mínimos de sesión, aunque los analistas señalan que las dinámicas de tasas y dólar, más que los titulares geopolíticos por sí solos, se espera que sigan siendo los principales determinantes del precio en el corto plazo (CNBC, 23 de marzo de 2026).
Pronóstico del precio del oro 2026-2030: Visión de objetivos de precio de analistas
Al 24 de marzo de 2026, las predicciones de terceros sobre el oro reflejan una marcada divergencia entre los objetivos institucionales de fin de año establecidos a principios de año y la fuerte corrección que ha seguido al inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Los siguientes objetivos resumen las visiones publicadas más recientemente sobre XAU/USD.
FXStreet (perspectiva técnica post-caída)
FXStreet reporta que el oro defendió la media móvil simple de 100 días crítica en $4.605/oz el 19 de marzo de 2026, mientras señala que un sesgo bajista continúa prevaleciendo tras la peor caída semanal del metal en más de una década. El medio destaca el nivel de $4.605 como el soporte principal de corto plazo, con un cierre sostenido por debajo de ese umbral abriendo la puerta a $4.400–$4.200 en medio de especulación persistente de aumentos de tasas impulsados por inflación (FXStreet, 20 de marzo de 2026).
Saxo Bank (análisis macro rápido)
Saxo Bank señala que el oro está en camino hacia su mayor pérdida semanal en seis años al 20 de marzo de 2026, presionado por expectativas de inflación crecientes que están reduciendo las apuestas de recortes de tasas y empujando los rendimientos de largo plazo al alza. El banco observa que la liquidación técnica de posiciones largas se aceleró después de que los precios cayeran por debajo de $5.000/oz y destaca especulaciones emergentes, aunque secundarias, de que las economías con superávit en Medio Oriente podrían necesitar aumentar liquidez mediante ventas de activos, lo que podría incluir tenencias de oro (Saxo Bank, 20 de marzo de 2026).
The Street (resumen del consenso de Wall Street)
The Street compila los objetivos de fin de año 2026 prevalecientes en Wall Street: J.P. Morgan en $6.300/oz, UBS en $6.200/oz para cada uno de marzo, junio y septiembre de 2026, Deutsche Bank y Société Générale cada uno en $6.000/oz, Goldman Sachs en $5.400/oz, y Bank of America en $5.000/oz. El artículo señala que estos objetivos fueron establecidos en gran medida antes de que el conflicto con Irán comenzara a impulsar presiones inflacionarias y que el precio spot actual de alrededor de $4.400–$4.600 representa un descuento significativo respecto a todas las estimaciones institucionales publicadas para fin de año (The Street, 14 de marzo de 2026).
GoldSilver.com (análisis de escenarios multi-bancario)
GoldSilver.com señala que las principales instituciones incluyendo J.P. Morgan ($6.300/oz), Wells Fargo ($6.100–$6.300/oz) y BNP Paribas (pico por encima de $6.250/oz) están manteniendo sus objetivos de fin de año 2026, incluso cuando los precios spot cotizan muy por debajo de esos niveles. La revisión subraya que ninguno de estos pronósticos incorporó explícitamente un cierre completo del Estrecho de Ormuz o un giro sostenido hacia aumentos de tasas de la Reserva Federal estadounidense, haciendo que la brecha estructural entre los precios actuales y los objetivos de fin de año sea la pregunta central sin resolver para el resto de 2026 (GoldSilver.com, 17 de marzo de 2026).
Las predicciones y pronósticos de terceros son inherentemente inciertos, ya que no pueden tener en cuenta completamente desarrollos inesperados del mercado. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Precio del oro: Visión técnica
El oro al contado cotiza a $4.418,77 a las 9:46am UTC del 24 de marzo de 2026, situándose por debajo de todas las medias móviles de corto a mediano plazo pero encontrando soporte tentativo cerca del nivel de la media móvil simple (SMA) de 200 días. Las SMA de 20/50/100/200 días se apilan aproximadamente en $4.992 / $4.969 / $4.609 / $4.096, todas apuntando al alza en términos nominales pero todas residiendo muy por encima del precio actual, confirmando una alineación bajista sostenida a lo largo de la curva.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días marca 27,6, en territorio de sobreventa profunda, lo que históricamente indica agotamiento en el impulso vendedor en lugar de una señal direccional en aislamiento. El índice direccional promedio (ADX) en 25,2 indica que una tendencia establecida está en marcha, consistente con la fuerza direccional detrás de la caída desde los máximos de marzo por encima de $5.400.
En la parte superior, la primera referencia a observar es el pivote R1 clásico en $5.572; un cierre diario convincente por encima de ese nivel pondría a R2 cerca de $5.866 en perspectiva. Entre el precio actual y R1, la SMA de 100 días en $4.609 representa la barrera superior más inmediata, con la zona más amplia de $4.609–$4.633 (SMA de 100 días y media móvil exponencial (EMA) de 100 días) probablemente limitando cualquier intento de recuperación de corto plazo.
En retrocesos, el punto pivote clásico en $4.987 ahora actúa como resistencia superior en lugar de soporte dado el alcance de la liquidación, dejando la SMA de 200 días cerca de $4.096 como la referencia principal a la baja. El nivel de soporte clásico S1 en $4.694 se sitúa entre el precio actual y ese nivel de largo plazo; un cierre diario por debajo de $4.418, el límite inferior del rango intradiario de hoy, arriesgaría una prueba hacia S1, y perder S1 de manera sostenida pondría la SMA de 200 días cerca de $4.096 directamente en foco.
La media móvil Hull (período 9) en $4.325 corre por debajo del precio actual y está registrando una señal de compra, lo que, tomado junto con el RSI en sobreventa, sugiere que el ritmo de caída puede estar moderándose, aunque la estructura de media móvil más amplia permanece firmemente bajista mientras el precio cotice por debajo del nivel de $4.609–$4.633 (TradingView, 24 de marzo de 2026).
Este es un análisis técnico con fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación para comprar o vender ningún instrumento.
Historial del precio del oro (2024–2026)
El precio del oro al contado abrió marzo de 2024 alrededor de $2.173, luego subió constantemente durante ese año, cerrando 2024 en $2.624,69 ya que las compras de bancos centrales, las expectativas de política monetaria más flexible y la incertidumbre geopolítica impulsaron una demanda consistente.
El rally se aceleró bruscamente durante 2025. El oro cerró 2025 en $4.319,14, representando una ganancia de aproximadamente 64,6% durante el año calendario, ya que la demanda persistente de refugio seguro, un dólar estadounidense más débil y robustos flujos de ETF empujaron los precios a territorio récord trimestre tras trimestre. El metal tocó brevemente un máximo histórico de $5.419,79 el 2 de marzo de 2026 tras el estallido de hostilidades entre Estados Unidos e Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, lo que impulsó un aumento en el posicionamiento de refugio seguro.
Ese pico resultó efímero. El oro devolvió sus ganancias bruscamente durante marzo de 2026 ya que los mercados revaluaron a la baja las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal en respuesta a la inflación creciente por la disrupción del suministro de energía, con precios cayendo aproximadamente 18,4% desde el máximo del 2 de marzo hasta el área de $4.400.
XAU/USD cerró en $4.420,55 el 24 de marzo de 2026, aproximadamente 2,3% más alto en lo que va del año pero 18,4% por debajo del máximo histórico de $5.419,79 establecido a principios del mes, y 46,9% más alto año contra año.
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Perspectiva del precio del oro: Análisis de Capital.com
La historia del precio del oro al contado de 2025–2026 ha sido definida por dos fases distintas: un rally sostenido y estructuralmente impulsado que llevó a XAU/USD de alrededor de $2.624 a principios de 2025 a un récord de $5.419,79 el 2 de marzo de 2026, y una fase correctiva aguda que desde entonces ha deshecho aproximadamente el 18% de esas ganancias. El avance anterior reflejó una combinación de acumulación de bancos centrales, un dólar estadounidense más suave y creciente demanda de inversores por activos que no generan rendimiento en medio de incertidumbre fiscal, factores que muchos observadores del mercado aún consideran como fundamentos intactos. Sin embargo, el inicio de hostilidades entre Estados Unidos e Irán y el subsecuente cierre del Estrecho de Ormuz crearon una paradoja: mientras que el estrés geopolítico típicamente apoyaría la demanda de refugio seguro, el shock asociado en el precio del petróleo ha elevado las expectativas de inflación, provocando que los mercados descarten recortes de tasas de la Reserva Federal y fortaleciendo el dólar, lo que históricamente ha pesado sobre el oro.
Al 24 de marzo de 2026, el oro cotiza a $4.418,77, atrapado entre dos fuerzas competidoras. El caso estructural, incluyendo diversificación de bancos centrales, tendencias de desdolarización y riesgo geopolítico persistente, continúa proporcionando un piso, con varias instituciones importantes manteniendo objetivos de fin de año muy por encima de los niveles actuales. El contraargumento es que las tasas de interés reales elevadas aumentan el costo de oportunidad de mantener un activo que no genera rendimiento, y cualquier señalización adicional restrictiva de la Fed podría extender la corrección, incluso si la incertidumbre más amplia persiste. Ambas dinámicas permanecen en juego, y el equilibrio entre ellas probablemente impulsará el próximo movimiento direccional.
Sentimiento de los clientes de Capital.com sobre CFD de oro
Al 24 de marzo de 2026, el posicionamiento de clientes de Capital.com en CFD de oro al contado muestra 73% compradores y 27% vendedores, colocando el sentimiento firmemente en una posición de compra fuerte, sesgada hacia posiciones largas. Esta instantánea refleja posiciones abiertas en Capital.com y puede cambiar rápidamente a medida que evolucionan las condiciones del mercado.
Resumen – Precio del oro 2026
- El oro al contado (XAU/USD) cotiza a $4.418,77 a las 9:46am UTC del 24 de marzo de 2026, bajando aproximadamente 18% desde el máximo histórico del 2 de marzo de $5.419,79.
- Los indicadores técnicos son ampliamente bajistas, con el precio cotizando por debajo de todas las medias móviles de corto a mediano plazo; el RSI de 14 días en 27,6 señala condiciones de sobreventa.
- La SMA de 100 días cerca de $4.609 representa la resistencia superior clave, mientras que el punto pivote clásico y la SMA de 200 días cerca de $4.096 marcan los niveles de referencia principales a la baja.
- El conflicto entre Estados Unidos e Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz han impulsado un shock inflacionario liderado por el petróleo, reduciendo las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal y presionando al oro a pesar del elevado riesgo geopolítico.
- Un dólar estadounidense más firme y rendimientos reales en alza han aumentado el costo de oportunidad de mantener oro, pesando sobre el precio incluso cuando la demanda de bancos centrales y el atractivo estructural de refugio seguro permanecen intactos.
- La negativa de Irán a conversaciones con Estados Unidos el 23 de marzo extendió la racha perdedora del oro a una décima sesión consecutiva, mientras que señales diplomáticas de Washington estabilizaron brevemente los precios cerca de los mínimos de sesión.
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el pronóstico del precio del oro?
Los pronósticos del precio del oro siguen siendo mixtos. En el contexto del artículo actual, los objetivos institucionales de fin de año 2026 se sitúan por encima del último precio spot, mientras que el comentario técnico de corto plazo señala un impulso más débil y niveles de soporte cercanos bajo presión. Esa brecha refleja el equilibrio entre el soporte estructural de largo plazo, como la demanda de bancos centrales y la incertidumbre geopolítica, y los vientos en contra de corto plazo, incluyendo rendimientos reales más altos, un dólar estadounidense más firme y expectativas cambiantes de la Reserva Federal. Los pronósticos son estimaciones, no certezas, y pueden cambiar a medida que evolucionan las condiciones.
¿Podría subir o bajar el precio del oro?
Sí, el precio del oro podría moverse en cualquier dirección, dependiendo de cómo se desarrollen los principales impulsores. Los precios pueden encontrar soporte si el riesgo geopolítico se mantiene elevado o si la demanda de activos defensivos mejora. Al mismo tiempo, el oro puede permanecer bajo presión si la inflación mantiene las expectativas de tasas altas, el dólar estadounidense se mantiene firme o los rendimientos reales suben más. Los indicadores técnicos pueden destacar posibles áreas de soporte y resistencia, pero no predicen resultados con certeza en mercados que se mueven rápidamente.
¿Debería invertir en oro?
Si debe invertir en oro depende de sus objetivos, horizonte temporal y tolerancia al riesgo. El oro puede atraer a algunos participantes del mercado como un activo de diversificación o como exposición a temas macroeconómicos, pero también puede experimentar fuertes oscilaciones de precio cuando las expectativas de política monetaria cambian. Eso significa que puede no adaptarse a cada enfoque o cada cartera. Cualquier decisión debe basarse en sus propias circunstancias e investigación, en lugar de en pronósticos solamente, y no debe tratarse como un resultado garantizado.
¿Puedo operar CFD de oro en Capital.com?
Sí, puede operar CFD de oro en Capital.com. Operar CFD de materias primas le permite especular sobre movimientos de precios sin poseer el activo subyacente y tomar posiciones largas o cortas. Sin embargo, los contratos por diferencia (CFD) se negocian con margen, y el apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas. Debe asegurarse de comprender cómo funciona el trading de CFD, evaluar su tolerancia al riesgo y reconocer que las pérdidas pueden ocurrir rápidamente.