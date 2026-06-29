Operar Ing Groep Adr Rep 1 - ING

Sobre ING Groep NV (ADR)

ING Groep N.V. (ING) es una institución financiera. La Empresa ofrece servicios de banca minorista. Los segmentos de la Empresa incluyen Banca Minorista en los Países Bajos, que ofrece cuentas corrientes y de ahorro, préstamos comerciales, hipotecas y otros préstamos al consumo en los Países Bajos; Banca Minorista en Belga, que ofrece productos que son similares a los de los Países Bajos; Banca Minorista en Alemania, que ofrece cuentas corrientes y de ahorro, hipotecas y otros préstamos al consumo; Otra Banca Minorista, que ofrece productos que son similares a los de los Países Bajos, y Banca Mayorista, que ofrece actividades de banca mayorista (una completa gama de productos, desde gestión de efectivo hasta finanzas corporativas), inmobiliarias y de alquiler. El negocio de Banca Minorista de la Empresa proporciona productos y servicios a individuos, pequeñas y medianas empresas (PYME) y corporaciones medianas. Actividades bancarias de ING en Australia son llevadas a cabo por ING Bank (Australia) Limited (conocido como ING Direct) e ING Bank NV Sucursal de Sydney.

El precio actual de la acción Ing Groep Adr Rep 1 en tiempo real es 30.76 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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