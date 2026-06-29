Operar iShares U.S. Aerospace & Defense ETF - ITA

Sobre iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

La inversión trata de seguir los resultados de inversión del índice Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense, compuesto por acciones estadounidenses del sector aeroespacial y de defensa. Este fondo proporciona exposición a un interesante segmento de la industria, el sector aeroespacial y de defensa. Sin embargo, este enfoque en el gobierno también podría presentar una desventaja, especialmente si el gasto en defensa disminuye bruscamente en los próximos años o si las preocupaciones presupuestarias obligan a recortar drásticamente los programas de defensa más "discrecionales".

El precio actual de la acción iShares U.S. Aerospace & Defense ETF en tiempo real es 237.14 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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