Operar iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF - SCZ CFD

Sobre iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

La inversión trata de seguir los resultados de inversión del MSCI EAFE Small Cap Index, compuesto por valores de renta variable de pequeña capitalización de los mercados desarrollados, excluidos los Estados Unidos y Canadá. Por lo general, el fondo invertirá al menos el 80% de sus activos en los valores que componen el índice subyacente y en inversiones que tengan características económicas sustancialmente idénticas a los valores que componen el índice subyacente. La mayoría de los ETF internacionales están dominados por valores de gran capitalización, un sesgo que puede inclinar la exposición hacia la energía y el sector financiero y dar lugar a una débil correlación con los patrones de consumo interno en el mercado objetivo. Este ETF es competitivo desde el punto de vista de los costes, y la profundidad de las participaciones garantiza una exposición equilibrada a una serie de economías desarrolladas no estadounidenses.

El precio actual de la acción iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en tiempo real es 83.85 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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