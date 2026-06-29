Operar Boustead - F9Dsg

Sobre Boustead Singapore Limited

Boustead Singapore Limited es un holding de inversiones con sede en Singapur. La empresa es un proveedor de servicios de ingeniería y tecnología relacionados con las infraestructuras. La empresa opera a través de cinco segmentos: Ingeniería Energética, Inmobiliaria, Geoespacial, Sanitaria y Actividades de Sede. El segmento de Ingeniería Energética incluye el diseño, la ingeniería y el suministro de sistemas, como sistemas de calefacción, unidades de recuperación de calor residual, sistemas de control de procesos y plantas de tratamiento de agua y aguas residuales para las industrias del petróleo y el gas, la petroquímica y la energía. Su segmento inmobiliario incluye ingeniería y construcción y desarrollo para parques empresariales y desarrollos industriales. Su segmento geoespacial incluye la distribución y los servicios profesionales a Esri geospatial. Su segmento sanitario incluye la distribución y los servicios a soluciones médicas que abordan enfermedades crónicas. Sus actividades en la sede central incluyen la gestión de las divisiones del grupo para maximizar el rendimiento de los accionistas.

El precio actual de la acción Boustead en tiempo real es 1.9979 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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