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Su Vinci SA

VINCI S.A. è una società con sede in Francia impegnata in attività di costruzione e ingegneria. La Società progetta, costruisce, finanzia e gestisce infrastrutture, quali sistemi di trasporto, edifici pubblici e privati, sviluppi urbani, nonché reti di comunicazione idrica ed energetica. L'attività si suddivide in due settori: concessioni e appalti. Il settore relativo agli appalti include Vinci Construction, un'azienda con numerose società controllate in Europa e una divisione dedicata alla gestione e all'esecuzione dei progetti e l'attività commerciale relativa al campo dell'energia in collaborazione con Vinci Energies; EUROVIA, specializzata in trasporti e infrastrutture di sviluppo urbano. Il settore relativo alle concessioni include Vinci Autoroutes, un operatore autostradale e Vinci Concessions, specializzata nello sviluppo e nella manutenzione di infrastrutture di trasporto e strutture pubbliche, quali infrastrutture ferroviarie, aeroporti e parcheggi. La Società opera attraverso Novabase IMS, Cegelec Enterprise SAS, Aeroports de Lyon e Engenharia e Sistemas HEB Construction, tra gli altri.

Il prezzo attuale dell'azione Vinci è di 136.01 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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