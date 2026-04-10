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Su CRH PLC

CRH PUBLIC LIMITED COMPANY produce e distribuisce una vasta gamma di prodotti, per soddisfare le esigenze del settore edilizio, dai materiali pesanti e gli elementi di base per costruire la struttura, ai prodotti per esterni che completano l‘involucro edilizio, fino ai canali di distribuzione, i quali forniscono servizi di allestimento e rinnovo al settore edilizio. La società opera attraverso sei divisioni: Europe Heavyside, che produce cemento, aggregati, calcestruzzo pronto e prodotti prefabbricati in calcestruzzo, ristrutturazioni in calcestruzzo e prodotti per asfalto; Europe Lightside, che produce accessori edili, tapparelle e tende da sole, recinzioni e camere di accesso in composito; Europe Distribution, che fornisce le attività che offrono prodotti per fai da te, per commercianti generici e impianti sanitari, per il riscaldamento, nonché impianti idraulici; Americas Materials, che produce e vende asfalto e prodotti in calcestruzzo predosati; Americas Products, che comprende i gruppi di prodotti architettonici, prefabbricati e per involucri edilizi, nonché Americas Distribution, che fornisce prodotti per esterni e interni.