Tesla, Inc. (TSLA) ha chiuso a 351,60$ alle 17:18 UTC del 13 aprile 2026, scambiando in un range intraday di 343,40$–354,47$. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment intorno a TSLA è stato influenzato da diversi fattori convergenti. Le consegne di veicoli del Q1 2026 pari a 358.023 unità, comunicate il 2 aprile 2026, sono risultate inferiori al consensus di Wall Street di circa 365.645 unità, mentre un divario tra produzione e consegne superiore a 50.000 veicoli ha evidenziato un accumulo crescente di scorte (Tesla Investor Relations, 2 aprile 2026). La cifra di consensus di 365.645 unità è stata compilata dagli analisti sell-side e pubblicata da Tesla prima della fine del trimestre (Tesla Investor Relations, 26 marzo 2026). I mercati azionari statunitensi hanno inoltre registrato un forte recupero nella settimana terminata l'11 aprile 2026, con l'S&P 500 in rialzo di circa il 3,6% dopo che il Presidente Trump ha annunciato una pausa tariffaria, riducendo l'incertezza macro e sostenendo i titoli dei beni di consumo discrezionali e tecnologici (CNBC, 10 aprile 2026). Allo stesso tempo, i piani comunicati da TSLA per continuare a sviluppare modelli EV a basso costo, incluso un nuovo SUV compatto con prezzo riportato inferiore a 30.000$, hanno aggiunto una narrativa sulla pipeline di prodotti in un contesto di persistente incertezza macro (TechTimes, 9 aprile 2026).

Previsioni azioni Tesla 2026–2030: target di prezzo di terze parti

Al 13 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Tesla riflettono visioni contrastanti sull'esecuzione delle consegne a breve termine, la commercializzazione dei veicoli autonomi e l'impatto del crescente divario tra produzione e consegne.

HSBC (conferma reduce)

HSBC ha ridotto il target di prezzo su TSLA a 119$ da 133$, mantenendo un rating Reduce. La banca ha citato la debolezza persistente della domanda e la pressione sui margini come base per la revisione, con il suo target il più basso tra le principali società sell-side che coprono il titolo (MarketScreener, 20 marzo 2026).

J.P. Morgan (nota underweight)

J.P. Morgan ha confermato un rating Underweight su TSLA, con l'analista Ryan Brinkman che ha mantenuto un target di prezzo di 145$ dopo le consegne del Q1 2026 di 358.023 unità, risultate inferiori alle aspettative di Street di circa 365.000–372.000 unità. Brinkman ha segnalato il divario di circa 50.000 unità tra produzione (408.000) e consegne come segno di crescente pressione sulla domanda e potenziale rischio sui margini prima della pubblicazione dei risultati del Q1 (Electrek, 8 aprile 2026).

Truist Securities (riduzione hold)

Truist Securities ha ridotto il target di prezzo su TSLA a 400$ da 438$, mantenendo un rating Hold, dopo aver descritto i numeri delle consegne del Q1 come 'deludenti' pur rilevando che l'intelligenza artificiale rimane centrale per le performance a lungo termine. Il target rivisto della società si avvicina al consensus sell-side più ampio, riflettendo una posizione prudente a breve termine bilanciata rispetto all'opzionalità AI e autonomia a più lungo termine (Investing.com, 2 aprile 2026).

Deutsche Bank (buy mantenuto)

Deutsche Bank ha abbassato il target di prezzo su TSLA a 465$ da 480$ ma ha mantenuto un rating Buy, mentre l'analista Edison Yu ha aggiornato il suo modello dopo il mancato raggiungimento delle consegne del Q1. La banca ha mantenuto una visione costruttiva a lungo termine, con il suo target che implica un rialzo superiore al 30% rispetto alla chiusura del 13 aprile 2026 di 351,60$ (MarketBeat, 9 aprile 2026).

MarketScreener (panoramica consensus)

MarketScreener ha aggregato 48 rating di analisti, riportando un consensus medio di Outperform con un target di prezzo medio a 12 mesi di 415,30$. Le stime individuali spaziano in un ampio intervallo di 125$–600$, illustrando l'ampiezza del disaccordo sulla valutazione di Tesla nella comunità degli analisti che coprono il titolo (MarketScreener, 13 aprile 2026).

In queste previsioni sulle azioni Tesla, i target individuali variano da 119$ (HSBC) a 465$ (Deutsche Bank), con il consensus di MarketScreener ancorato vicino a 415$. Il filo conduttore è una rivalutazione post-consegne Q1, con i rialzisti che puntano sull'opzionalità AI e autonomia mentre i ribassisti segnalano rischi sulla domanda e sui margini a breve termine.

Le previsioni e i forecast di terze parti sono intrinsecamente incerti, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni TSLA: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni TSLA scambia a 351,60$ alle 17:18 UTC del 13 aprile 2026, secondo il feed di quotazioni di Capital.com, posizionandosi al di sotto di tutte le principali medie mobili sul grafico giornaliero. Secondo TradingView, le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni si attestano rispettivamente a circa 369$, 393$, 418$ e 397$, tutte generando segnali di vendita, con il prezzo che scambia circa 17$–66$ al di sotto di quella fascia. La Hull moving average (9) a 342,99$ è l'unico indicatore di media mobile che registra un segnale di acquisto, posizionandosi appena sotto l'ultima chiusura.

Gli indicatori di momentum sono generalmente contenuti. L'RSI a 14 giorni legge 38,03, posizionandosi in territorio neutrale-basso e indicando un mercato che rimane sotto pressione piuttosto che uno che mostra chiari segni di esaurimento. L'ADX (14) a 27,66 segnala un trend ribassista consolidato, supportato dai dati di TradingView con una serie completa di segnali di vendita attraverso la famiglia di SMA ed EMA.

Nel framework dei pivot classici, il punto pivot (P) a 380,09$ rappresenta il riferimento più vicino sopra; una chiusura giornaliera oltre questo livello metterebbe in vista il livello R1 vicino a 408$. Al ribasso, S1 a 343,80$ è il prossimo livello di riferimento, seguito da S2 vicino a 315,85$ se le vendite si estendono (TradingView, 13 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzi azioni Tesla (2024–2026)

Il prezzo delle azioni TSLA ha chiuso a 160,30$ il 15 aprile 2024, vicino a un minimo plurimensile dopo un forte sell-off all'inizio del mese, con il titolo che ha toccato 141,53$ il 22 aprile 2024, il punto più basso nel dataset.

Da quel minimo, TSLA ha messo a segno un forte recupero nella seconda metà del 2024. Il titolo è salito costantemente da circa 182$ a fine giugno 2024, ha superato il livello di 250$ in ottobre e ha registrato un'impennata dopo le elezioni presidenziali statunitensi di novembre, toccando un massimo di chiusura di 475,04$ il 26 dicembre 2024. TSLA ha chiuso l'anno solare 2024 a 402,68$ il 31 dicembre.

Il rally è proseguito all'inizio del 2025, con TSLA che ha chiuso a 427,68$ il 17 gennaio 2025. Si è poi verificata un'inversione netta, che ha trascinato il titolo a un minimo locale di 215,30$ il 10 marzo 2025. Un breve recupero si è protratto attraverso aprile fino a maggio, prima che una rinnovata pressione pesasse durante l'estate, con TSLA che ha scambiato nella fascia bassa-media dei 300$ tra agosto e ottobre 2025.

Un secondo rally ha preso piede nell'ultimo trimestre del 2025, con TSLA che ha raggiunto un picco di chiusura di 489,84$ il 22 dicembre 2025 prima di affievolirsi verso fine anno. Il titolo ha aperto il 2026 a 458,89$ il 2 gennaio e da allora ha registrato un trend al ribasso, chiudendo a 351,85$ il 13 aprile 2026, in calo di circa il 21,9% da inizio anno e in rialzo di circa il 119,0% dal minimo del 22 aprile 2024 di 141,53$.