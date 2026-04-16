NVIDIA Corporation (NVDA) ha chiuso l'ultima sessione a $188,34 alle 16:57 UTC del 13 aprile 2026, ritirandosi da un massimo intraday di $189,42 e mantenendosi ben al di sopra del minimo di sessione di $182,50. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment intorno al titolo è stato sostenuto dalla robusta domanda legata all'intelligenza artificiale, con TSMC che ha riportato ricavi del primo trimestre in crescita del 35,1% anno su anno – un risultato che ha sollevato i produttori di chip in generale e ha portato il Philadelphia Semiconductor Index a raggiungere un massimo record di 8.926,08 il 10 aprile 2026 (Reuters, 10 aprile 2026). NVIDIA è salita dell'1,8% in quella sessione mentre gli investitori hanno interpretato i forti ricavi delle fonderie come indicatore di una domanda sostenuta di GPU (FinancialContent, 10 aprile 2026). Il contesto più ampio include anche la continua incertezza sulla politica commerciale, con il quadro dei controlli alle esportazioni dell'amministrazione Trump che continua a limitare la capacità di NVIDIA di spedire determinati chip avanzati in Cina senza licenza – un ostacolo normativo che NVIDIA ha evidenziato nei risultati del quarto trimestre fiscale 2026, osservando che non stava assumendo alcun ricavo dai Data Center compute dalla Cina nelle sue prospettive future (NVIDIA Investor Relations, 25 febbraio 2026). Gli utili del quarto trimestre fiscale 2026 di NVIDIA, riportati a febbraio 2026, hanno mostrato ricavi record di $68,1 miliardi, in crescita del 73% anno su anno, con una guidance sui ricavi del primo trimestre fiscale 2027 fissata a circa $78,0 miliardi, fornendo un punto di riferimento fondamentale per l'attuale livello di trading del titolo (Fortune, 25 febbraio 2026).

Previsioni azioni NVIDIA 2026–2030: obiettivi di prezzo di terze parti

Al 13 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni NVIDIA riflettono una posizione complessivamente costruttiva, plasmata dai risultati record del quarto trimestre fiscale 2026 di NVIDIA, dalle rivelazioni al GTC 2026 riguardo alla roadmap delle piattaforme Blackwell e Rubin, e dalle prospettive aggiornate dell'azienda di $1 trilione di ricavi GPU fino al 2027 (NVIDIA Investor Relations, 25 febbraio 2026). I seguenti obiettivi riassumono le principali opinioni di terze parti sul mercato NVDA.

New Street Research (Buy, obiettivo ridotto)

New Street Research ha abbassato il suo obiettivo di prezzo a 12 mesi su NVDA a $275 da $307, mantenendo però un rating Buy. L'analista Pierre Ferragu ha mantenuto la sua posizione costruttiva nonostante la stima rivista, osservando che NVIDIA ha aggiunto circa $500 miliardi in ordini da ottobre 2025 e che la proiezione di ricavi di $1 trilione del management fino al 2027 probabilmente sottostima il risultato finale (MarketBeat, 1° aprile 2026).

Raymond James (Strong Buy, obiettivo alzato)

Raymond James ha alzato la sua previsione a 12 mesi sulle azioni NVDA a $323 da $291, mantenendo un rating Strong Buy, mentre l'analista Simon Leopold ha aumentato le stime per riflettere le prospettive aggiornate del management di $1 trilione di vendite GPU cumulative fino al 2027. La società ha osservato che la sua tesi dell'inferenza come catalizzatore potrebbe essere leggermente in anticipo rispetto ai tempi, con le piattaforme di nuova generazione Vera Rubin e Rubin Ultra che dovrebbero sostenere lo slancio dei ricavi nella seconda metà del 2026 (Yahoo Finance, 28 marzo 2026).

Wedbush (Outperform, riconfermato con previsione rialzista)

L'analista di Wedbush Dan Ives ha riconfermato un rating Outperform su NVDA, citando un potenziale rialzo del 30-40% dai livelli allora prevalenti vicino a $177 e descrivendo il ritracciamento come un'opportunità di acquisto in mezzo al rumore macro a breve termine. La società ha indicato l'accelerazione dell'attività di accordi enterprise AI, la dichiarazione di Jensen Huang che il punto di svolta dell'IA agenziale è arrivato, e la crescita dei ricavi di rete del quarto trimestre fiscale 2026 di NVIDIA del 263% anno su anno come indicatori che la domanda sottostante rimane strutturalmente intatta (247 Wall St., 6 aprile 2026).

Intellectia AI (panoramica consenso, compilazione multi-analista)

Una compilazione di rating sell-side riporta che 38 analisti che coprono NVDA assegnano un rating di consenso Buy con un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di $253, implicando circa il 38% di rialzo dal prezzo allora corrente di $183. L'analista di Evercore ISI Mark Lipacis detiene l'obiettivo più alto della piazza a $352, sostenuto dalla visione che NVIDIA potrebbe catturare il 70-80% del mercato degli acceleratori AI, con i livelli di inventario in aumento citati come segnale di crescita sostenuta della domanda (Intellectia AI, 12 aprile 2026).

MarketBeat (sondaggio consenso, panel ampio)

Il consenso aggregato di MarketBeat tra 53 analisti ha assegnato a NVDA un rating Buy, con un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di $275,25, un massimo di $400 e un minimo di $140. L'ampio range riflette ipotesi divergenti sulla durabilità della spesa AI, i venti contrari dei controlli alle esportazioni che interessano i ricavi dalla Cina, e le dinamiche competitive nel mercato delle GPU (MarketBeat, 10 aprile 2026).

Conclusione: tra queste fonti, le previsioni sulle azioni NVIDIA variano da $253 (media consenso, compilazione Intellectia AI) a $323 (Raymond James), mentre i panel sell-side aggregati convergono vicino a $253–$275, con consenso Buy o Strong Buy comune a tutte le fonti esaminate. La durabilità della spesa in infrastrutture AI, la transizione di prodotto da Blackwell a Rubin, e le prospettive di ricavi cumulativi di $1 trilione sono i fili comuni.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni NVDA: panoramica tecnica

Sul grafico giornaliero, il prezzo delle azioni NVDA scambia a $188,34 alle 16:57 UTC del 13 aprile 2026, mantenendosi sopra un cluster di medie mobili sostanzialmente allineate, con le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni che si attestano rispettivamente a circa $178, $182, $183 e $181, secondo TradingView. Tutte le 12 letture SMA ed EMA nell'intervallo di tenore 10-200 portano un segnale di acquisto, riflettendo un posizionamento costantemente costruttivo del prezzo rispetto alle sue medie chiave. L'EMA a 200 giorni a $174,29 corre notevolmente al di sotto della SMA a 200 giorni, fornendo un livello di riferimento secondario a lungo termine. La Hull moving average (9) a $189,04 si trova leggermente sopra l'ultima chiusura e registra un segnale di vendita, suggerendo che lo slancio a breve termine potrebbe moderarsi a questi livelli.

Le letture di momentum da TradingView sono miste. L'RSI a 14 giorni a 61,38 si trova nella banda neutrale superiore, coerente con una condizione costruttiva ma non eccessivamente estesa. Il commodity channel index (20) a 146,65 registra un segnale di vendita, mentre l'ultimate oscillator a 71,90 e il livello MACD a 0,84 mostrano entrambi segnali di acquisto; l'average directional index (14) a 18,38 rimane al di sotto di 25, suggerendo che il trend corrente manca di forte convinzione direzionale.

Sul lato superiore, il pivot classico R1 a $187,43 si trova appena sotto l'ultima chiusura di $188,34; il livello R2 a $200,46 entra in vista se il prezzo mantiene una chiusura giornaliera sopra R1. Sul lato inferiore, il punto pivot classico a $175,85 rappresenta il primo riferimento, con lo scaffale SMA a 100 e 200 giorni nell'area $181-$183 come considerazione secondaria; un movimento al di sotto di quel cluster potrebbe aprire il percorso verso il pivot S1 a $162,82 (TradingView, 13 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo azioni NVIDIA (2024–2026)

Il prezzo delle azioni NVDA ha aperto aprile 2024 scambiando vicino a $85, ancora all'inizio di quello che sarebbe diventato un rally sostenuto guidato dall'IA. Il titolo è salito costantemente per il resto del 2024, chiudendo l'anno a $134,34 il 31 dicembre 2024, un guadagno di circa il 56,7% dai livelli di metà aprile, mentre la domanda per l'architettura GPU Blackwell di NVIDIA raccoglieva slancio tra i clienti dei data center hyperscale.

Il 2025 ha portato oscillazioni più marcate. NVDA ha iniziato l'anno a $137,97 il 2 gennaio e ha spinto fino a una chiusura massima del dataset di $207,28 il 3 novembre 2025, sostenuta da risultati trimestrali record e dall'accelerazione della spesa in infrastrutture AI. Quel picco si è rivelato difficile da mantenere. Una combinazione di pressione più ampia sul settore tecnologico e incertezza sulle esportazioni di chip USA-Cina ha tirato il titolo verso il basso fino alla fine del 2025 e nel nuovo anno, con la gamba più acuta arrivata all'inizio di aprile 2025, quando NVDA ha toccato un minimo di sessione di $86,13 il 7 aprile 2025 in mezzo allo stress di mercato guidato dalle tariffe – un calo dal picco al minimo di circa il 52,1% dalla chiusura di novembre 2025. Il titolo si è ripreso bruscamente da lì, quasi raddoppiando da quel minimo.

NVDA ha chiuso a $188,10 il 13 aprile 2026, circa lo 0,3% in calo da inizio anno rispetto all'apertura del 2 gennaio 2026 di $188,74, ma in rialzo di circa il 71,9% anno su anno rispetto alla chiusura del 14 aprile 2025 di $109,42.