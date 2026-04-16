Previsioni azioni Telecom ItaliaScopri gli obiettivi di prezzo di terze parti per TIT e l'analisi tecnica.
Telecom Italia S.p.A. (TIT) scambiava a €0,641 alle 15:39 UTC del 9 aprile 2026, al massimo del range intraday della seduta di €0,634–€0,641 su Borsa Italiana. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
L'attività di trading è stata influenzata principalmente dall'offerta pubblica volontaria di Poste Italiane, valutata circa €10,8 miliardi, che riporterebbe TIM sotto il controllo effettivo dello Stato (Bloomberg, 22 marzo 2026). L'offerta combina contanti e azioni Poste di nuova emissione con un premio dichiarato del 9,01% rispetto alla chiusura pre-annuncio di TIM e si prevede che si completi entro fine 2026, con una soglia minima di accettazione del 66,67% del capitale (Investing.com, 23 marzo 2026). Catalizzatori aziendali più ampi restano attivi in vista dell'assemblea degli azionisti di TIM prevista per il 15 aprile 2026, dove sono all'ordine del giorno un raggruppamento azionario 1-per-10 e la conversione delle azioni di risparmio (Bloomberg, 24 febbraio 2026). Il buyback azionario da €400 milioni annunciato in precedenza dalla società e un aumento previsto del 5–6% dell'utile core per il 2026 forniscono ulteriore contesto ai recenti movimenti di prezzo (Reuters, 24 febbraio 2026). Un picco di volumi il 6 aprile 2026 ha riflesso la continua attenzione degli investitori su questi sviluppi regolamentari e strutturali, secondo i commenti di mercato pubblicati quella settimana (MarketBeat, 8 aprile 2026).
Previsioni azioni Telecom Italia 2026–2030: obiettivi di prezzo di terze parti
Al 9 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Telecom Italia sono influenzate principalmente dall'offerta di acquisizione di Poste Italiane, dalle azioni sul capitale annunciate dalla società e da visioni divergenti sulla valutazione rispetto al prezzo dell'offerta.
Simply Wall St (verifica valutazione, post-picco volumi)
Simply Wall St osserva che, a un prezzo per azione di €0,6294, TIT scambia a un rapporto prezzo/utili di 35,9x, rispetto a un P/E equo stimato di 18,4x, alla media del settore telecomunicazioni europeo di 18,7x e alla media dei peer di 22,1x, posizionandosi materialmente al di sopra di tutti e tre i benchmark. Il servizio attribuisce il multiplo elevato al repricing degli investitori legato ad aggiornamenti regolamentari, notizie sugli investimenti di rete e all'offerta Poste Italiane in sospeso, segnalando un rendimento da inizio anno del 24,4% come contesto per l'attuale premio di valutazione (Simply Wall St, 7 aprile 2026).
Investing.com (consensus multi-broker)
Investing.com aggrega le proiezioni di 13 analisti e colloca la previsione media a 12 mesi per le azioni TIT a €0,60, all'interno di un range di €0,45 al minimo e €0,75 al massimo. Lo spread riflette visioni divergenti sull'esito ponderato per probabilità dell'offerta Poste Italiane, valutata a €0,635 per azione ordinaria, e sulla traiettoria della riduzione del debito e del recupero del free cash flow operativo di TIM (Investing.com, 9 aprile 2026).
MarketBeat (alert volumi e sintesi rating)
MarketBeat riporta un rating di consensus Hold per Telecom Italia (mercati OTC, TIAIY), con l'ADR quotato OTC a $8,60, scambiando sopra la media mobile a 50 giorni di $8,38 e la media mobile a 200 giorni di $7,25. Il servizio evidenzia un rapporto debito/patrimonio netto di 0,61 e un current ratio di 0,84 come metriche chiave di bilancio referenziate dagli analisti nelle loro valutazioni, in un contesto di elevati volumi di trading legati al calendario delle azioni societarie (MarketBeat, 8 aprile 2026).
Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo azioni TIT: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni TIT scambia a €0,641 alle 15:39 UTC del 9 aprile 2026, al massimo del range intraday della seduta di €0,634–€0,641. L'intera struttura delle medie mobili segnala buy su tutte le 12 medie mobili semplici ed esponenziali su TradingView, con le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni rispettivamente a €0,607, €0,612, €0,564 e €0,505, ben al di sotto dell'ultimo prezzo. L'allineamento 20-sopra-50 all'interno della famiglia SMA rimane intatto. La media mobile ponderata per volume a 20 giorni si attesta a €0,604, anch'essa sotto il prezzo corrente, coerente con il quadro direzionale più ampio tra le medie mobili.
Il momentum è positivo ma non estremo. L'indice di forza relativa a 14 giorni segna 61,5, posizionandosi nella zona neutrale superiore, mentre gli oscillatori MACD level (12, 26) e momentum (10) portano entrambi segnali di buy, secondo i dati TradingView. L'average directional index (14) a 18,7 si colloca tra le soglie 15 e 25, indicando un trend presente ma non ancora ben consolidato.
Al rialzo, il pivot R1 classico a €0,639 è stato raggiunto al massimo della seduta. R2 a €0,679 entrerebbe in vista con una chiusura giornaliera sostenuta sopra R1. Al ribasso, il punto pivot classico a €0,598 rappresenta il riferimento iniziale, seguito dallo scaffale SMA a 100 giorni vicino a €0,564. S1 a €0,558 rappresenta il prossimo supporto classico sotto quel cluster. La Hull moving average (9) a €0,643 porta un segnale di sell, secondo TradingView, divergendo dal consensus più ampio delle medie mobili e aggiungendo una sfumatura di breve termine degna di nota (TradingView, 9 aprile 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Storico prezzo azioni Telecom Italia (2024–2026)
Il prezzo delle azioni TIT ha aperto aprile 2024 intorno a €0,235, scambiando in un range ristretto per la maggior parte della metà del 2024, con un minimo intraday biennale di €0,201 registrato il 5 agosto 2024 in mezzo a un sell-off di mercato più ampio. Il titolo ha trascorso il resto del 2024 recuperando gradualmente, chiudendo l'anno a €0,248 il 30 dicembre 2024, ancora ben al di sotto delle sue medie di lungo termine.
Il 2025 ha portato un cambiamento più deciso. TIT ha aperto l'anno a €0,251 e ha macinato costantemente al rialzo attraverso la primavera e l'estate, raggiungendo i bassi-medi €0,400 entro luglio. Il titolo ha poi ripiegato fino ad ottobre, toccando un minimo di seduta di €0,441 il 1° ottobre 2025, prima di recuperare nel quarto trimestre finale per chiudere il 2025 a €0,516 il 30 dicembre.
Il ritmo ha accelerato nettamente all'inizio del 2026. TIT ha aperto l'anno a €0,508 ed è salito attraverso febbraio, raggiungendo un picco intraday di €0,662 il 26 febbraio prima dei risultati annuali di TIM. Un ritracciamento di mercato più ampio ha riportato il prezzo nel range €0,570–€0,600 fino all'inizio di marzo, prima che l'annuncio dell'acquisizione da €10,8 miliardi di Poste Italiane del 22 marzo 2026 innescasse un nuovo picco, con TIT che ha toccato un massimo intraday di €0,626 il 23 marzo. Da allora il titolo si è consolidato sopra il livello €0,600, chiudendo a €0,641 il 9 aprile 2026, circa il 26,2% in più da inizio anno e il 129,7% in più su base annua.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Telecom Italia (TIT): view degli analisti Capital.com
Il prezzo delle azioni Telecom Italia ha messo a segno un notevole recupero negli ultimi 12 mesi, guadagnando circa il 129,7% su base annua fino a €0,641 al 9 aprile 2026, con l'offerta di acquisizione di Poste Italiane, valutata circa €10,8 miliardi e prezzata a €0,635 per azione ordinaria, che fornisce un chiaro ancoraggio di breve termine per il titolo. L'offerta, che mira alla piena proprietà e riporterebbe effettivamente TIM nelle mani dello Stato, ha ridotto parte dell'incertezza che ha pesato sul titolo per anni. Tuttavia, l'offerta resta soggetta a una soglia minima di accettazione del 66,67% e all'autorizzazione regolamentare, il che significa che il completamento non è garantito. Eventuali ritardi, revisioni o ritiri potrebbero rimuovere quel floor ed esporre il titolo a rinnovate pressioni al ribasso.
Strutturalmente, l'aumento previsto del 5–6% dell'utile core di TIM per il 2026 e il buyback azionario annunciato indicano un quadro operativo in miglioramento, mentre l'imminente assemblea degli azionisti del 15 aprile 2026, che copre un raggruppamento azionario e la conversione delle azioni di risparmio, aggiunge un ulteriore livello di attività aziendale di breve termine. Allo stesso tempo, il rapporto prezzo/utili del titolo di circa 36x si colloca ben al di sopra sia dei peer di settore che del più ampio FTSE MIB. Quel gap, con l'indice che scambia su un P/E di circa 14x, potrebbe indicare che gran parte della narrativa di breve termine è già riflessa nel prezzo corrente.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD Telecom Italia
Al 9 aprile 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD Telecom Italia si attesta al 93,7% acquirenti contro il 6,3% venditori, con gli acquirenti in vantaggio di 87,4 punti percentuali e il sentiment posizionato decisamente in una posizione fortemente sbilanciata long. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com al momento della pubblicazione e può cambiare.
Riepilogo – Telecom Italia 2026
- TIT ha chiuso a circa €0,641, alle 15:39 UTC del 9 aprile 2026, in rialzo di circa il 26,2% da inizio anno e del 129,7% su base annua da €0,279 del 9 aprile 2025.
- Tutte le 12 medie mobili semplici ed esponenziali segnalano buy su TradingView. L'allineamento SMA 20-sopra-50 rimane intatto, con l'intera struttura che corre ben al di sotto del prezzo corrente.
- Il driver dominante di breve termine è l'offerta pubblica volontaria di acquisizione di Poste Italiane da €10,8 miliardi, prezzata a €0,635 per azione ordinaria e soggetta a una soglia minima di accettazione del 66,67% e all'autorizzazione regolamentare.
- L'assemblea degli azionisti di TIM del 15 aprile 2026 copre un raggruppamento azionario 1-per-10 e la conversione delle azioni di risparmio, aggiungendo un evento aziendale di breve termine al calendario.
- La società ha guidato per una crescita dell'utile core del 5–6% nel 2026 e ha annunciato un buyback azionario da €400 milioni. Il P/E del titolo di circa 36x si colloca ben al di sopra della media del FTSE MIB di circa 14x.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede la maggior parte delle azioni Telecom Italia?
Sulla base dell'articolo, il focus principale sulla proprietà è Poste Italiane, che ha annunciato un'offerta pubblica volontaria per TIM a marzo 2026. Se completata, l'operazione riporterebbe Telecom Italia sotto il controllo effettivo dello Stato, soggetta ad approvazione regolamentare e a una soglia minima di accettazione del 66,67%. Tuttavia, le posizioni di proprietà possono cambiare nel tempo, specialmente durante i processi di acquisizione, quindi gli investitori di solito devono controllare gli ultimi documenti societari o le comunicazioni di borsa per l'elenco azionisti più aggiornato.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni Telecom Italia a 5 anni?
L'articolo non fornisce una previsione a cinque anni per le azioni TIT, e le previsioni a lungo termine dovrebbero essere trattate con cautela. La maggior parte delle stime di terze parti si concentra su un orizzonte di 12 mesi, con un target di consensus vicino a €0,60 e stime massime che raggiungono €0,75 a inizio aprile 2026. Su un periodo di cinque anni, i risultati potrebbero dipendere da fattori come il completamento dell'operazione, decisioni regolamentari, riduzione del debito, trend di redditività e condizioni più ampie del settore telecomunicazioni.
Telecom Italia è un buon titolo da acquistare?
Se Telecom Italia sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi individuali, dalla tolleranza al rischio e dall'orizzonte temporale. L'articolo evidenzia sia fattori favorevoli che cauti. Da un lato, l'offerta Poste Italiane, il buyback azionario e la crescita prevista dell'utile core potrebbero supportare l'interesse nel titolo. Dall'altro, il completamento dell'offerta non è garantito e la valutazione appare elevata rispetto alle medie di settore e dell'indice. Questa non è consulenza di investimento.
Le azioni Telecom Italia potrebbero salire o scendere?
Le azioni Telecom Italia potrebbero muoversi in entrambe le direzioni, a seconda di come si sviluppano gli attuali catalizzatori. L'articolo nota che il prezzo delle azioni scambiava sopra il prezzo dell'offerta Poste Italiane di €0,635, mentre gli indicatori tecnici mostravano un momentum generalmente positivo. Allo stesso tempo, il titolo resta sensibile all'autorizzazione regolamentare, all'accettazione dell'offerta di acquisizione, alle decisioni degli azionisti sui cambiamenti di capitale e alle preoccupazioni sulla valutazione. Se questi fattori cambiano, il prezzo potrebbe rispondere rapidamente in entrambe le direzioni.
Dovrei investire nelle azioni Telecom Italia?
L'articolo è solo a scopo informativo e non suggerisce se qualcuno dovrebbe investire nelle azioni Telecom Italia. Una decisione del genere dipende dalle circostanze personali, inclusi obiettivi finanziari, esperienza e tolleranza al rischio. La recente forza del prezzo di Telecom Italia è stata collegata ad attività aziendali e sviluppi di acquisizione, ma quegli stessi eventi introducono anche incertezza. Chiunque consideri un'esposizione dovrebbe valutare attentamente i rischi e verificare se lo strumento si adatta alla propria situazione.
Posso negoziare CFD Telecom Italia su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD Telecom Italia su Capital.com. Il trading di CFD su azioni ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati a margine e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.