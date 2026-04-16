Telecom Italia S.p.A. (TIT) scambiava a €0,641 alle 15:39 UTC del 9 aprile 2026, al massimo del range intraday della seduta di €0,634–€0,641 su Borsa Italiana. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

L'attività di trading è stata influenzata principalmente dall'offerta pubblica volontaria di Poste Italiane, valutata circa €10,8 miliardi, che riporterebbe TIM sotto il controllo effettivo dello Stato (Bloomberg, 22 marzo 2026). L'offerta combina contanti e azioni Poste di nuova emissione con un premio dichiarato del 9,01% rispetto alla chiusura pre-annuncio di TIM e si prevede che si completi entro fine 2026, con una soglia minima di accettazione del 66,67% del capitale (Investing.com, 23 marzo 2026). Catalizzatori aziendali più ampi restano attivi in vista dell'assemblea degli azionisti di TIM prevista per il 15 aprile 2026, dove sono all'ordine del giorno un raggruppamento azionario 1-per-10 e la conversione delle azioni di risparmio (Bloomberg, 24 febbraio 2026). Il buyback azionario da €400 milioni annunciato in precedenza dalla società e un aumento previsto del 5–6% dell'utile core per il 2026 forniscono ulteriore contesto ai recenti movimenti di prezzo (Reuters, 24 febbraio 2026). Un picco di volumi il 6 aprile 2026 ha riflesso la continua attenzione degli investitori su questi sviluppi regolamentari e strutturali, secondo i commenti di mercato pubblicati quella settimana (MarketBeat, 8 aprile 2026).

Previsioni azioni Telecom Italia 2026–2030: obiettivi di prezzo di terze parti

Al 9 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Telecom Italia sono influenzate principalmente dall'offerta di acquisizione di Poste Italiane, dalle azioni sul capitale annunciate dalla società e da visioni divergenti sulla valutazione rispetto al prezzo dell'offerta.

Simply Wall St (verifica valutazione, post-picco volumi)

Simply Wall St osserva che, a un prezzo per azione di €0,6294, TIT scambia a un rapporto prezzo/utili di 35,9x, rispetto a un P/E equo stimato di 18,4x, alla media del settore telecomunicazioni europeo di 18,7x e alla media dei peer di 22,1x, posizionandosi materialmente al di sopra di tutti e tre i benchmark. Il servizio attribuisce il multiplo elevato al repricing degli investitori legato ad aggiornamenti regolamentari, notizie sugli investimenti di rete e all'offerta Poste Italiane in sospeso, segnalando un rendimento da inizio anno del 24,4% come contesto per l'attuale premio di valutazione (Simply Wall St, 7 aprile 2026).

Investing.com (consensus multi-broker)

Investing.com aggrega le proiezioni di 13 analisti e colloca la previsione media a 12 mesi per le azioni TIT a €0,60, all'interno di un range di €0,45 al minimo e €0,75 al massimo. Lo spread riflette visioni divergenti sull'esito ponderato per probabilità dell'offerta Poste Italiane, valutata a €0,635 per azione ordinaria, e sulla traiettoria della riduzione del debito e del recupero del free cash flow operativo di TIM (Investing.com, 9 aprile 2026).

MarketBeat (alert volumi e sintesi rating)

MarketBeat riporta un rating di consensus Hold per Telecom Italia (mercati OTC, TIAIY), con l'ADR quotato OTC a $8,60, scambiando sopra la media mobile a 50 giorni di $8,38 e la media mobile a 200 giorni di $7,25. Il servizio evidenzia un rapporto debito/patrimonio netto di 0,61 e un current ratio di 0,84 come metriche chiave di bilancio referenziate dagli analisti nelle loro valutazioni, in un contesto di elevati volumi di trading legati al calendario delle azioni societarie (MarketBeat, 8 aprile 2026).

Sintesi: tra queste fonti, le previsioni sulle azioni Telecom Italia convergono su un target medio di consensus degli analisti di €0,60 per TIT tra gli aggregatori, con stime massime individuali che raggiungono €0,75. Il prezzo dell'offerta Poste Italiane di €0,635 si colloca sopra la media del consensus, e il prezzo delle azioni a €0,641 si è mosso oltre, creando uno spread che gli analisti attribuiscono all'incertezza sul completamento dell'offerta, ai cambiamenti della struttura del capitale e a un premio di valutazione residuo.

Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni TIT: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni TIT scambia a €0,641 alle 15:39 UTC del 9 aprile 2026, al massimo del range intraday della seduta di €0,634–€0,641. L'intera struttura delle medie mobili segnala buy su tutte le 12 medie mobili semplici ed esponenziali su TradingView, con le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni rispettivamente a €0,607, €0,612, €0,564 e €0,505, ben al di sotto dell'ultimo prezzo. L'allineamento 20-sopra-50 all'interno della famiglia SMA rimane intatto. La media mobile ponderata per volume a 20 giorni si attesta a €0,604, anch'essa sotto il prezzo corrente, coerente con il quadro direzionale più ampio tra le medie mobili.

Il momentum è positivo ma non estremo. L'indice di forza relativa a 14 giorni segna 61,5, posizionandosi nella zona neutrale superiore, mentre gli oscillatori MACD level (12, 26) e momentum (10) portano entrambi segnali di buy, secondo i dati TradingView. L'average directional index (14) a 18,7 si colloca tra le soglie 15 e 25, indicando un trend presente ma non ancora ben consolidato.

Al rialzo, il pivot R1 classico a €0,639 è stato raggiunto al massimo della seduta. R2 a €0,679 entrerebbe in vista con una chiusura giornaliera sostenuta sopra R1. Al ribasso, il punto pivot classico a €0,598 rappresenta il riferimento iniziale, seguito dallo scaffale SMA a 100 giorni vicino a €0,564. S1 a €0,558 rappresenta il prossimo supporto classico sotto quel cluster. La Hull moving average (9) a €0,643 porta un segnale di sell, secondo TradingView, divergendo dal consensus più ampio delle medie mobili e aggiungendo una sfumatura di breve termine degna di nota (TradingView, 9 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Telecom Italia (2024–2026)

Il prezzo delle azioni TIT ha aperto aprile 2024 intorno a €0,235, scambiando in un range ristretto per la maggior parte della metà del 2024, con un minimo intraday biennale di €0,201 registrato il 5 agosto 2024 in mezzo a un sell-off di mercato più ampio. Il titolo ha trascorso il resto del 2024 recuperando gradualmente, chiudendo l'anno a €0,248 il 30 dicembre 2024, ancora ben al di sotto delle sue medie di lungo termine.

Il 2025 ha portato un cambiamento più deciso. TIT ha aperto l'anno a €0,251 e ha macinato costantemente al rialzo attraverso la primavera e l'estate, raggiungendo i bassi-medi €0,400 entro luglio. Il titolo ha poi ripiegato fino ad ottobre, toccando un minimo di seduta di €0,441 il 1° ottobre 2025, prima di recuperare nel quarto trimestre finale per chiudere il 2025 a €0,516 il 30 dicembre.

Il ritmo ha accelerato nettamente all'inizio del 2026. TIT ha aperto l'anno a €0,508 ed è salito attraverso febbraio, raggiungendo un picco intraday di €0,662 il 26 febbraio prima dei risultati annuali di TIM. Un ritracciamento di mercato più ampio ha riportato il prezzo nel range €0,570–€0,600 fino all'inizio di marzo, prima che l'annuncio dell'acquisizione da €10,8 miliardi di Poste Italiane del 22 marzo 2026 innescasse un nuovo picco, con TIT che ha toccato un massimo intraday di €0,626 il 23 marzo. Da allora il titolo si è consolidato sopra il livello €0,600, chiudendo a €0,641 il 9 aprile 2026, circa il 26,2% in più da inizio anno e il 129,7% in più su base annua.