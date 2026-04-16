Microsoft Corp. (MSFT) è stata scambiata l'ultima volta a 378,48$ sul feed di Capital.com alle 16:15 UTC del 13 aprile 2026, all'interno di un range di sessione di 367,55$–379,47$. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment è stato plasmato da diversi fattori convergenti: il costante scrutinio degli investitori sulla spesa infrastrutturale di Microsoft per l'IA, dopo che l'azienda ha confermato di rallentare o sospendere alcuni progetti di data centre in fase iniziale a causa delle forti pressioni sulle spese in conto capitale (CFO Dive, 15 aprile 2025); un più ampio ridimensionamento del settore tecnologico legato all'incertezza sulla politica commerciale statunitense, con l'S&P 500 (US500) scivolato anch'esso intorno a 6.777 il 13 aprile 2026 (Trading Economics, 9 aprile 2026); e l'imminente pubblicazione degli utili del terzo trimestre fiscale 2026, confermata da Microsoft per il 29 aprile 2026, che sta attirando l'attenzione sulla capacità della crescita del cloud Azure di sostenere la sua recente traiettoria nonostante la compressione dei margini (Microsoft Investor Relations, 8 aprile 2026).

Previsioni azioni Microsoft 2026–2030: target di prezzo di terze parti

Al 13 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Microsoft riflettono un consenso ampiamente costruttivo ma sempre più differenziato, poiché diverse società hanno rivisto al ribasso i loro target a 12 mesi a causa delle preoccupazioni sulla monetizzazione di Copilot, dell'elevata spesa in conto capitale e della pressione più ampia sul settore tecnologico, pur mantenendo rating positivi nella maggior parte dei casi.

New Street Research (buy, target rivisto)

New Street Research ha alzato le sue previsioni sulle azioni MSFT a 675$ da 670$, mantenendo un rating 'buy' e posizionando il suo target al vertice dell'attuale range degli analisti. La revisione al rialzo è avvenuta nel contesto di un più ampio ridimensionamento del mercato, con la società che ha indicato Azure e l'adozione dell'IA aziendale come i principali driver di valore a lungo termine (MarketBeat, 1° aprile 2026).

UBS Group (buy, target abbassato)

L'analista di UBS Group Karl Keirstead ha mantenuto un rating 'buy' su MSFT, riducendo il target di prezzo a 12 mesi da 600$ a 510$. Il taglio ha riflesso cautela sulla pressione sui margini a breve termine derivante dalla forte spesa infrastrutturale per l'IA, poiché i requisiti di capacità di Azure sono cresciuti per supportare l'addestramento dei modelli interni oltre alla domanda esterna (GuruFocus, 10 aprile 2026).

Melius Research (hold, target tagliato)

L'analista di Melius Research Ben Reitzes ha abbassato il suo target di prezzo su MSFT da 430$ a 400$, mantenendo un rating 'hold' e citando la riorganizzazione di Copilot di Microsoft come segno di debolezza strutturale. La società ha evidenziato scetticismo sulla disponibilità dei clienti a pagare commissioni incrementali per Copilot in un contesto di blocco delle assunzioni aziendali, osservando che Microsoft potrebbe affrontare vincoli di capacità nel soddisfare la domanda di Azure anche se l'adozione dell'IA migliora (Investing.com, 23 marzo 2026).

BNP Paribas (outperform, target tagliato)

L'analista di BNP Paribas Stefan Slowinski ha mantenuto un rating 'outperform' su MSFT riducendo però nettamente il target di prezzo rettificato da 659$ a 556$, una riduzione del 15,6%. La revisione al ribasso ha riflesso l'effetto cumulativo dell'incertezza sulla politica commerciale e delle preoccupazioni sulla spesa in conto capitale per l'IA che pesano sulla visibilità degli utili a breve termine, anche se la società ha mantenuto un rating positivo a lungo termine (Benzinga, 10 aprile 2026).

MarketBeat (panoramica del consenso)

Il consenso aggregato di MarketBeat al 1° aprile 2026 colloca il target di prezzo medio a 12 mesi per MSFT a 588,97$, derivato da 45 analisti, con un rating di consenso 'Moderate Buy' (38 buy, 2 strong buy, 5 hold). Il range dei target va da 392$ al minimo a 675$ al massimo, con l'ampia dispersione che riflette visioni divergenti sulla monetizzazione di Copilot, i ritorni sul capitale per l'IA e l'esposizione macro (MarketBeat, 1° aprile 2026).

Sintesi: attraverso queste fonti, le previsioni sulle azioni Microsoft spaziano da 392$ a 675$, con il consenso vicino a 588,97$ – 591,10$; il filo conduttore delle revisioni è la tensione tra la crescita strutturale di Azure e l'onere dei costi a breve termine dell'infrastruttura IA, con l'esecuzione di Copilot che emerge come il punto chiave di differenziazione tra rating rialzisti e cauti.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni MSFT: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni MSFT è stato scambiato l'ultima volta a 378,48$ sul feed di Capital.com alle 16:15 UTC del 13 aprile 2026, posizionandosi appena sopra la media mobile semplice (SMA) a 20 giorni intorno a 376$ ma ben al di sotto del cluster di medie mobili a lungo termine – le SMA a 30/50/100/200 giorni vanno da circa 386$ a circa 474$ – tutte registrano segnali di vendita nel riepilogo degli indicatori di TradingView.

Il quadro delle medie mobili a breve termine è misto: le SMA a 10 e 20 giorni intorno a 371$ e circa 376$ portano entrambe segnali di acquisto, così come la media mobile Hull (9) intorno a 375$ e la media mobile ponderata per volume (20) intorno a 375$, indicando che il trend di prezzo immediato è costruttivo su un timeframe breve. Tuttavia, la SMA a 30 giorni intorno a 386$ e oltre punta a segnali di vendita, riflettendo il forte drawdown del titolo nel trimestre precedente.

Il momentum è sostanzialmente neutrale: l'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni si attesta a 47,26, secondo TradingView, posizionandosi nel range medio senza un chiaro bias direzionale, mentre l'indice direzionale medio (ADX) a 28,35 suggerisce che è presente un trend consolidato. Nel framework dei pivot classici, il punto pivot a 379,83$ è il riferimento immediato, con R1 a 403,39$ che entra in vista con una chiusura sostenuta al di sopra. Al ribasso, S1 a 346,62$ rappresenta il prossimo riferimento di supporto classico se il pivot non riesce a tenere (TradingView, 13 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico del prezzo delle azioni Microsoft (2024–2026)

Il prezzo delle azioni di MSFT si aggirava intorno a 414$ a metà aprile 2024, sostanzialmente in un range per tutta l'estate prima di salire costantemente in autunno. Il titolo ha raggiunto un picco intraday di 557,66$ il 28 ottobre 2025, sostenuto da forti risultati del cloud Azure e dall'ottimismo sulla spesa per l'IA, per poi scendere con l'aumento delle preoccupazioni macro. MSFT ha chiuso il 2025 a 483,72$.

Il quadro è cambiato drasticamente nel 2026. MSFT ha aperto l'anno vicino a 489$ ma ha perso circa il 21% nel primo trimestre – il calo trimestrale più marcato dal 2008 – con l'aumento delle preoccupazioni sulla spesa in conto capitale per l'IA, la monetizzazione di Copilot e il più ampio contesto della politica commerciale statunitense. Il titolo ha anche registrato un minimo intraday di 341,55$ il 7 aprile 2025 durante un breve ma severo sell-off tecnologico, prima di recuperare bruscamente per chiudere vicino a 391,93$ due sessioni dopo il 9 aprile 2025.

Microsoft (MSFT) ha chiuso a 378,62$ il 13 aprile 2026, in calo di circa il 22,7% da inizio anno e dell'8,6% su base annua, e circa il 32,1% al di sotto del suo picco di ottobre 2025 di 557,66$.