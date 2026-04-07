Strategia di trading basata sull'indice direzionale medio (ADX): una guida completa
L'indice direzionale medio, o ADX, è un apprezzato strumento di analisi tecnica. Scopri di più nella nostra guida.
Cos’è l'indice direzionale medio?
L'indice direzionale medio (ADX) è uno strumento di analisi tecnica che misura l’intensità dei trend.È uno strumento analitico standard disponibile sulla maggior parte delle piattaforme di trading.
Per stimare l’intensità di un trend, il calcolo dell'ADX si basa sulla media mobile (MA) di un'espansione del range di prezzo in un dato periodo di tempo.Si tratta tipicamente di un periodo di 14 giorni, sebbene possa essere implementato in qualsiasi grafico.
L'indice è stato sviluppato da J. Welles Wilder, Jr. avendo come riferimento le materie prime, ma può essere applicato anche a coppie di valute (forex), azioni, futures, indici ed exchange-traded fund (ETF).
Punti salienti
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L'indice direzionale medio (ADX) è un apprezzato strumento di analisi tecnica e un indicatore a tre linee ampiamente utilizzato.
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L'indicatore ADX è concepito per aiutare i trader a comprendere meglio se il mercato è in trend e qual è la relativa intensità di questa tendenza.
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L'ADX è solitamente accompagnato da altri due indicatori: l'indicatore direzionale positivo (+DI) e l'indicatore direzionale negativo (-DI).
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ADX = 100 × (+DI meno -DI) / (+DI più -DI) / average true range (ATR).
Calcolo dell'ADX
Lo scopo principale dell'indicatore dell'indice direzionale medio è quello di rilevare se un asset tende in una direzione o è impantanato in un range.Viene spesso utilizzato in maniera complementare con altri indicatori tecnici.
L'ADX è un indicatore lagging, il che significa che una tendenza deve essere già consolidata affinché l'indice sia in grado di generare il suo segnale.
*Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro.
Un grafico ADX è tipicamente caratterizzato da tre linee, l'ADX, l'indicatore direzionale positivo (+DI) e l'indicatore direzionale negativo (-DI).
La linea +DI indica l’intensità del movimento positivo e viene calcolata sottraendo il massimo del giorno precedente da quello del giorno corrente.
La linea -DI indica l’intensità del movimento negativo e viene calcolata sottraendo il minimo del giorno precedente da quello del giorno corrente.
La linea ADX indica l’intensità del movimento in quel dato periodo.
L'indicatore direzionale positivo è pari a 100 volte la media mobile esponenziale (EMA) di +DI diviso per l’average true range medio (ATR) per un dato numero di periodi (tipicamente 14 giorni).-DI è pari a 100 volte l'EMA di -DI diviso per l'ATR.
L'indicatore ADX è pari a 100 volte l'EMA del valore assoluto di (+DI meno -DI) diviso per (+DI più -DI).
La formula dell'indice direzionale medio è dunque la seguente:
Come utilizzare l'indicatore ADX
Una delle cose più importanti da sottolineare riguardo al trading con l’ADX è che l’indicatore si muove indipendentemente dalla direzione dell’asset sottostante, mostrando unicamente l’intensità del trend.Marcati trend rialzisti e ribassisti fanno aumentare l’indice direzionale medio.
L'indicatore ADX è misurato su una scala da 0 a 100.Maggiore è il valore dell'ADX, maggiore è l’intensità di un trend.
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ADX inferiore a 20: il mercato non è attualmente in un trend
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ADX superiore a 20: sta emergendo un nuovo trend.
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ADX tra 20 e 40: ciò è ritenuto una conferma di una tendenza emergente.
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ADX superiore a 40: il trend è alquanto pronunciato.
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ADX superiore a 50: il trend è decisamente pronunciato.
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ADX superiore a 70: una situazione rarissima, definita anche “power trend”.
Vantaggi e svantaggi dell'indicatore ADX
Vantaggi
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L’indice direzionale medio può favorire il rilevamento dell’intensità di un trend e delle possibilità che si verifichi un'inversione di tendenza.
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È possibile utilizzare l'ADX per determinare i punti di entrata e uscita da un’operazione.
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L'ADX può essere inoltre utilizzato per individuare possibili livelli di ipercomprato o ipervenduto nel mercato.
Svantaggi
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L'indice direzionale medio può generare falsi segnali, che potrebbero portare i trader a subire perdite.
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Il monitoraggio dell’andamento dei prezzi da parte dell’ADX è caratterizzato da lag, per cui i segnali potrebbero arrivare troppo tardi per poter entrare in una potenziale operazione.
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L’ADX fornisce informazioni limitate riguardo al mercato e non rivela alcunché circa la probabile durata di una fase.
Conclusioni
L'indice direzionale medio (ADX) può essere uno strumento utile per i trader, in quanto può fornire indicazioni in merito alla possibile intensità di un trend e del suo momentum, consentendo dunque ai trader di prendere decisioni di trading più consapevoli. L'ADX può anche essere utilizzato insieme ad altri strumenti di analisi tecnica, in modo da avere un quadro più chiaro di una tendenza.
Ma è importante sottolineare che, anche se si implementa una strategia di trading ADX, è sempre insito il rischio di subire perdite.È opportuno effettuare ricerche personali prima di prendere qualsiasi decisione in materia di trading, soffermandosi, tra le altre cose, sul grado complessivo di esperienza nel mercato, sulla propensione al rischio e sulla diversificazione del portafoglio. Inoltre, non va mai dimenticato che non si deve fare trading con denaro che non ci si può permettere di perdere.
FAQ
Perché si usa l'indicatore ADX nel trading?
L'indice direzionale medio (ADX) viene utilizzato in analisi tecnica per misurare l’intensità di un trend in atto.
Qual è l’impostazione ADX ideale per il day trading?
L'impostazione tradizionale per l'indicatore ADX è un periodo di 14 giorni.Ma tale configurazione varia a seconda delle esigenze del trader e può variare da un minimo di sette giorni a un massimo di 30.
Quale indicatore funziona meglio con l’ADX?
Esistono numerosi indicatori utilizzabili con l’ADX, tra cui la convergenza/divergenza della media mobile (MACD) e le Bande di Bollinger®, sebbene l'indicatore più comunemente utilizzato con ADX è solitamente l'indice di forza relativa (RSI).Ma sta ad ogni trader decidere quali di questi indicatori assecondano meglio la propria strategia.