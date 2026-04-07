Cos'è una strategia di trading con l’RSI?

Una strategia di trading con l’RSI è un insieme di regole e tecniche che prevedono l’utilizzo di questo indicatore per rilevare potenziali punti di ingresso nelle operazioni sulla base di condizioni di ipercomprato e ipervenduto o di variazioni di momentum.Sono quattro i sistemi principali per utilizzare l'indicatore RSI nel trading.

Ipercomprato e ipervenduto

Come illustrato precedentemente, se l'indicatore RSI evidenzia che un asset è diventato ipercomprato e poi inizia a virare al ribasso, ciò è un segnale che il prezzo potrebbe fare altrettanto. Analogamente, se l'RSI è ipervenduto e poi inizia a virare al rialzo, anche il prezzo potrebbe essere in procinto di issarsi verso l’alto.

Chi si attiene a questa strategia di trading con l’RSI attende tipicamente che quest’ultimo cali sotto i 70 da un livello di ipercomprato prima di aprire una posizione short.Invece, quando l'RSI oltrepassa 30 da una situazione di ipervenduto, è opportuno aprire una posizione long.



*Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro.

Crossover del livello 50

È possibile utilizzare il livello 50 dell’RSI (la linea centrale) per confermare che è in atto un trend dei prezzi. Stando a questa strategia, un trend ribassista si verifica quando l'RSI passa da un livello superiore a 50 a uno inferiore. Parimenti, un trend rialzista si manifesta quando l'RSI oltrepassa quota 50.



*Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro.

Divergenza

Un altro sistema per fare trading con l'RSI è quello di osservare la divergenza tra l'RSI e il prezzo di mercato. Sostanzialmente, i trader tentano di rilevare situazioni in cui il momentum oscilla in direzione opposta al prezzo, indice di una possibile inversione.

Quando il prezzo raggiunge il "massimo più elevato" ma l'RSI rileva un "massimo inferiore", si parla di divergenza ribassista.

Quando il prezzo esibisce un "minimo inferiore" e l'RSI segnala un "minimo più elevato", si parla di divergenza rialzista.

Quando si verifica una divergenza, secondo questa teoria, vi è una maggiore probabilità che i prezzi invertano la rotta. Ciò può costituire potenziali segnali di vendita e acquisto a breve termine.



*Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro.

Oscillazioni di fallimento dell’RSI

È un concetto simile alla divergenza, ma su scala decisamente più ridotta. Le "oscillazioni" sono piccoli massimi e minimi che caratterizzano un prezzo quando è in atto un trend. L'RSI traccia tipicamente i massimi e i minimi del prezzo.

I trend rialzisti sono segnati da massimi e minimi crescenti.I trend ribassisti esibiscono massimi e minimi decrescenti. Se l'RSI oscilla al ribasso ma il prezzo continua ad aumentare, ciò può essere un segnale di inversione di tendenza a breve termine.



*Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro.