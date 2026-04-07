Media mobile
Migliora la tua esperienza di trading con le medie mobili. Scopri come utilizzare diverse tipologie e strategie per individuare trend, supporti, resistenze e molto altro.
Cos’è una strategia di trading con le medie mobili?
Una strategia di trading con le medie mobili è un metodo di analisi tecnica largamente diffuso che fa leva sulla moving average (MA) del prezzo di un valore mobiliare per rilevare possibili tendenze di mercato. La media mobile calcola il prezzo medio di un titolo relativamente a un dato periodo. Uniformando le fluttuazioni dei prezzi, può aiutare i trader a scorgere le tendenze sottostanti e a stimare il sentiment generale del mercato.
Punti salienti
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Una strategia di trading con le medie mobili è una popolare metodologia di analisi tecnica utilizzata dai trader per rilevare potenziali trend di mercato mediante la media mobile (MA) del prezzo di un asset.
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I trader possono utilizzare le medie mobili nei modi più disparati, ad esempio per selezionare il timeframe ideale, per individuare le tendenze, e per determinare i livelli di supporto e resistenza.
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Tra le varie tipologie di medie mobili disponibili si annoverano la media mobile semplice (SMA), la media mobile esponenziale (EMA) e la media mobile ponderata (WMA).
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Le principali strategie di trading con le medie mobili sono la crossover, l’envelope e la ribbon.
Analisi delle medie mobili
La media mobile è un indicatore tecnico versatile e facilmente personalizzabile, che consente di scegliere tra una miriade di tipologie e timeframe per mettere a punto una strategia personalizzata che fa leva su di essa.
Negli anni ’20 e ’30, le medie mobili acquisirono rilevanza come apprezzato strumento di trading, in parte per effetto degli studi di Richard Schabacker e Robert Rhea, che introdussero il concetto di trend-following.
L’idea alla base di questa metodologia è che i trader possono sfruttare marcate oscillazioni dei prezzi individuando e monitorando le tendenze con l’ausilio delle medie mobili.
Come fare trading con una media mobile
Di seguito sono riportati alcuni modi d’uso dell'indicatore della media mobile per ottimizzare l’esperienza di trading.
- Scegliere il timeframe ideale
La media mobile è disponibile sulla maggior parte delle piattaforme di trading ed è visualizzata come una linea che segue un grafico.Ad esempio, nel grafico sottostante, una media mobile a 20 giorni viene mostrata come una linea blu che segue il grafico a candela.
I trader possono scegliere tra più timeframe, noti anche come periodi di “riferimento”, e possono variare da poche ore a diversi mesi. Timeframe più brevi possono rendere l’indicatore della media mobile più sensibile alle fluttuazioni dei prezzi, mentre quelli più lunghi possono fornire indicazioni più uniformi in merito alla tendenza sottostante.
*Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro
- Individuare una tendenza
Come si evince dalle modalità d’uso originarie, le medie mobili sono ampiamente utilizzate per rilevare i trend di prezzo. Quando il prezzo fluttua al di sopra della media mobile, lo si ritiene un segnale dell’emergere di un trend rialzista, mentre un’oscillazione di prezzo al di sotto della media mobile indica che potrebbe verificarsi un trend al ribasso.Inoltre, l’inclinazione della media mobile può fornire indicazioni circa il momentum del trend.
*Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro
- Determinazione dei livelli di supporto e resistenza
Le medie mobili possono anche fungere da livelli dinamici di supporto e resistenza. In un trend rialzista, la media mobile può fungere da livello di supporto, ossia dove i prezzi tendono a rimbalzare e continuare il movimento al rialzo. Invece, in un trend ribassista, la media mobile può fungere da livello di resistenza, facendo sì che i prezzi invertano la traiettoria discendente.
Questa funzionalità delle medie mobili può aiutare i trader a individuare i punti di entrata e di uscita, nonché a impostare ordini di stop-loss e take-profit. Non dimenticare che gli stop-loss standard non tutelano dallo slippage. È però possibile utilizzare uno stop-loss garantito, a fronte del pagamento di una commissione.
*Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro
Utilizzo di diversi tipi di medie mobili
Nel corso degli anni sono stati sviluppati numerosi tipi di medie mobili per rispondere alle esigenze di diversi stili e obiettivi di trading. Ad esempio, dopo la media mobile semplice (SMA), venne introdotta la media mobile esponenziale (EMA) da parte di J.Welles Wilder Jr.negli anni ’70, che attribuisce una ponderazione maggiore agli ultimi dati sui prezzi, motivo per cui è più reattiva alle condizioni di mercato rilevate in un dato momento. Venne poi messa a punto la media mobile ponderata (WMA) per enfatizzare ulteriormente periodi specifici nel calcolo.
Come calcolare una media mobile
A seconda del tipo, varia la formula per calcolare la media mobile.
- Formula della media mobile semplice (SMA).
La media mobile semplice (SMA) è il tipo di media mobile più elementare e diffuso. Si calcola facendo la media aritmetica di un dato insieme di prezzi o punti dati per un periodo specificato.
La formula per la SMA è la seguente:
SMA = (P1 + P2 + ... + Pn) / n
Dove
P1, P2, ..., Pn = prezzi dei punti dati
n = numero di periodi
La SMA attribuisce la medesima ponderazione a ciascun punto di prezzo e uniformizza le fluttuazioni dei prezzi per rivelare il trend sottostante. Ma un limite della SMA è che reagisce in ritardo alle ultime variazioni di prezzo, per cui è meno reattiva a fluttuazioni repentine dei mercati.
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Formula della media mobile esponenziale (EMA).
La media mobile esponenziale (EMA) è un tipo più avanzato di indicatore della media mobile che attribuisce maggiore ponderazione ai dati recenti sui prezzi, il che lo rende più reattivo alle nuove informazioni di mercato.
La formula per l’EMA è la seguente:
EMA = (Chiusura - EMA precedente) * (2 / (n + 1)) + EMA precedente
Dove
Chiusura = attuale prezzo di chiusura
EMA precedente = valore EMA del periodo precedente
n = numero di periodi
L'EMA reagisce più rapidamente alle ultime variazioni di prezzo, fornendo ai trader segnali più dinamici circa possibili inversioni o continuazioni dei trend. La maggiore sensibilità, però, può anche tradursi in un numero più elevato di falsi segnali rispetto alla SMA.
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Formula della media mobile ponderata (WMA).
La media mobile ponderata (WMA) assegna ponderazioni differenti a ciascun punto di prezzo. Analogamente all’EMA, attribuisce di solito maggiore importanza ai dati recenti, ma esse differiscono nel modo in cui calcolano la media e assegnano le ponderazioni ai punti dati.
La formula per il WMA è la seguente:
WMA = (P1 * n + P2 * (n - 1) + ... + Pn * 1) / (n * (n + 1) / 2)
Dove
P1, P2, ..., Pn = prezzi dei punti dati
n = numero di periodi.
A differenza della SMA, che assegna la medesima ponderazione a tutti i punti dati, e dell'EMA, che utilizza una formula di livellamento esponenziale, la WMA calcola la media moltiplicando ciascun punto di prezzo per un fattore di ponderazione il cui valore diminuisce man mano che i dati diventano obsoleti.
Ciò conferisce alla WMA la capacità di reagire più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto alla SMA e un sistema di ponderazione più personalizzabile rispetto all’EMA. Ciononostante, analogamente all’EMA, la maggiore sensibilità del WMA può tradursi in un numero maggiore di falsi segnali.
Strategia crossover della media mobile
La strategia crossover delle medie mobili si fonda sull’assunto che, se due medie mobili di periodi diversi si intersecano, è probabile che si verifichi un cambiamento nel trend di mercato.
Un crossover ha luogo quando una media mobile a breve termine attraversa una media mobile a lungo termine. La media mobile a breve termine è più sensibile alle ultime variazioni di prezzo, mentre quella a lungo termine lo è meno e fornisce una rappresentazione più uniforme dell’andamento dei prezzi. Quando si intersecano, può essere un segnale di un mutamento imminente nel sentiment di mercato, ossia che la tendenza potrebbe invertire la rotta o accelerare.
Esistono due tipi principali di crossover della media mobile: crossover rialzista e crossover ribassista. Ciascuna tipologia di crossover è rappresentativa di un diverso scenario di mercato.
Crossover rialzista
Un crossover rialzista si verifica quando la media mobile a breve termine supera quella a lungo termine. Questo fenomeno indica che il momentum dei prezzi rilevato di recente è più intenso del trend storico, il che potrebbe indicare che il mercato sta entrando in una fase rialzista.
I trader interpretano solitamente un crossover rialzista come un segnale di acquisto per aprire una posizione long o incrementarne una esistente. I crossover rialzisti possono verificarsi con diversi tipi di medie mobili, ossia semplici, esponenziali o ponderate, a seconda delle preferenze e della strategia adottata.
*Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro
Crossover ribassista
Un crossover ribassista si verifica quando la media mobile a breve termine passa al di sotto di quella a lungo termine. In tale situazione, il momentum recente dei prezzi è più attenuato del trend storico, indicando verosimilmente una fase di mercato ribassista.
I trader interpretano generalmente un crossover ribassista come un segnale di vendita per uscire da una posizione long, entrare in una short o ridurre l'esposizione al mercato. Alla stregua dei crossover rialzisti, anche quelli ribassisti possono contemplare vari tipi di medie mobili, comprese quelle semplici, esponenziali e ponderate.
*Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro
Strategia envelope della media mobile
La strategia envelope della media mobile si articola in tre componenti: una linea centrale della media mobile, tipicamente una media mobile semplice (SMA), e due linee parallele, o “envelope”, collocate sopra e sotto la linea centrale a una distanza percentuale fissa.
Questa strategia presenta affinità con l'indicatore delle Bande di Bollinger®, anche se, mentre con quest’ultimo le deviazioni si basino sulla volatilità dei prezzi, la distanza percentuale degli envelope può essere regolata in base sia alla volatilità che alla tolleranza al rischio.
Per determinare la distanza percentuale ottimale, i trader possono osservare l’andamento storico dei prezzi per individuare le fluttuazioni tipiche dell'asset. Inoltre, i trader possono optare per un approccio per tentativi ed errori, testando svariate distanze percentuali.
*Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro
In pratica, gli envelope della media mobile possono fungere da livelli dinamici di supporto e resistenza, assicurando un punto di riferimento ai trader per determinare le posizioni ottimali di trading. Quando il prezzo di un asset si avvicina o supera il limite superiore, può indicare condizioni di ipercomprato. Se invece il prezzo si avvicina o cala al di sotto del limite inferiore, può essere un segnale di condizioni di ipervenduto.
Strategia ribbon della media mobile
La strategia ribbon della media mobile fa leva su più medie mobili per analizzare l'andamento dei prezzi. Il ribbon è costituito da una serie di medie mobili con timeframe variabili, che in genere vanno da periodi a breve a lungo termine. L'obiettivo è quello di fornire un’esaustiva rappresentazione visiva dell’intensità e della direzione del trend sottostante.
Per implementare questa strategia, i trader tracciano una serie di medie mobili, quali quelle semplici (SMA) o esponenziali (EMA), su un grafico dei prezzi. La scelta dei timeframe dipende dalle preferenze del trader e dalle specifiche condizioni del mercato. I periodi più comunemente utilizzati sono quelli a 10, 20, 30, 50 e 100 giorni, sebbene le singole strategie possano richiedere personalizzazioni più specifiche.
*Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro
Il concetto chiave alla base della strategia ribbon della media mobile è quello di osservare l'allineamento e il distanziamento delle medie mobili. Se le medie mobili sono allineate in ordine crescente (dalla più breve alla più lunga) e distanziate uniformemente, può essere un segnale di un marcato trend rialzista.
Se invece sono disposte in ordine decrescente (dalla più lunga alla più breve) e distanziate uniformemente, ciò è indicativo di un pronunciato trend ribassista. I segnali di trading vengono generati quando le medie mobili convergono, divergono o mostrano un significativo cambiamento nel distanziamento, poiché questi eventi possono indicare potenziali inversioni o continuazioni del trend.
Conclusioni
In sintesi, la strategia di trading con le medie mobili è un apprezzato metodo di analisi tecnica utilizzato dai trader per individuare possibili trend di mercato. Uniformando le fluttuazioni dei prezzi, la media mobile aiuta i trader a scorgere le tendenze sottostanti e a valutare il sentiment generale del mercato.
È possibile personalizzare le proprie strategie di trading selezionando il timeframe appropriato e il tipo di media mobile, tra cui SMA, EMA o WMA. Le medie mobili possono anche fungere da livelli dinamici di supporto e resistenza, e i trader possono utilizzarle per identificare i punti di ingresso e di uscita.
Esistono vari esempi di strategie di trading con le medie mobili, ciascuna con il suo peculiare approccio all’analisi delle tendenze di mercato.Le tecniche principali sono le strategie crossover, envelope e ribbon.
Acquisendo familiarità con esse, i trader possono selezionare quella che meglio si addice al rispettivo stile di trading e agli obiettivi individuali, così da sfruttare le medie mobili a proprio vantaggio. Ma come per qualsiasi strategia di trading, è essenziale eseguire analisi approfondite, applicare tecniche di gestione del rischio e monitorare costantemente il mercato per ricalibrare il proprio approccio in base alle esigenze. È anche possibile testare la propria strategia utilizzando inizialmente un account demo prima di rischiare denaro vero.
FAQ
Come si utilizzano le medie mobili?
Le medie mobili possono essere utilizzate per rilevare trend, livelli di supporto e resistenza e potenziali punti di entrata e uscita delle operazioni.
Come si consultano le medie mobili?
La consultazione delle medie mobili consiste nell’analizzare la loro posizione rispetto all’andamento dei prezzi, nonché la rispettiva inclinazione e i pattern di crossover.
Qual è la differenza tra una media mobile semplice e una esponenziale?
La differenza principale tra una media mobile semplice (simple moving average - SMA) e una media mobile esponenziale (exponential moving average - EMA) è che quest’ultima attribuisce un peso maggiore agli ultimi dati sui prezzi, il che la rende più reattiva alle attuali condizioni di mercato.
Le medie mobili possono essere utilizzate per il trading a breve termine o sono più indicate per le operazioni a lungo termine?
Le medie mobili possono essere utilizzate per il trading a breve e a lungo termine, ma i timeframe ridotti possono rendere la media mobile più sensibile alle variazioni di prezzo, mentre quelli più lunghi possono fornire indicazioni più omogenee in merito al trend sottostante.