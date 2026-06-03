I migliori titoli azionari con dividendi per i trader

I 10 migliori titoli con dividendi in assoluto

Ecco i primi 10 titoli azionari per distribuzione di dividendi del mercato azionario statunitense, stando a dati risalenti a dicembre 2024, classificati in base a rendimento, tasso di distribuzione, crescita dei dividendi, date di stacco della cedola, settore e stabilità:

# Titolo azionario Settore Rendimento da dividendi trailing* Tasso di distribuzione 1 Exxon Mobil (XOM) Energia 3,4% 47,32% 2 Johnson & Johnson (JNJ) Assistenza sanitaria 3,28% 79,93% 3 Verizon Communications (VZ) Telecomunicazioni 6,31% 115,69% 4 Procter and Gamble (PG) Telecomunicazioni 2,32% 67,14% 5 Medtronic (MDT) Assistenza sanitaria 3,31% 85,02% 6 Comcast (CMCSA) Telecomunicazioni 3,12% 32,88% 7 PepsiCo (PEP) Bevande analcoliche 3,34% 77,29% 8 Altria (MO) Tabacco 7,09% 66,89% 9 Dow (DOW) Produzione chimica 6,55% 186,67% 10 Chevron (CVX) Energia 4,15% 70,33%

*Il rendimento da dividendi trailing rappresenta le distribuzioni complessive (plusvalenze, dividendi e interessi) per azione effettuate negli ultimi 12 mesi, espresse sotto forma di percentuale del prezzo al termine del mese precedente.

1ExxonMobil (XOM)

ExxonMobil fa parte del gruppo degli “aristocratici dei dividendi” del settore energetico (petrolio e gas), le cui performance si sono dimostrate costanti nel tempo, come si evince dal rendimento da dividendi trailing del 3,4% e dal tasso di distribuzione del 47,32%. Nota per la sua resilienza durante le fasi di volatilità del mercato, ExxonMobil ha costantemente aumentato i dividendi distribuiti per oltre 40 anni, grazie a efficaci attività upstream e downstream.

2 Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson, un’altra azienda che si fregia del titolo di “aristocratico dei dividendi”, ha incrementato le distribuzioni di dividendi per oltre 60 anni.Con un rendimento da dividendi trailing del 3,28% e un tasso di distribuzione vicino all'80%, questo colosso del settore sanitario è ritenuto finanziariamente stabile e affidabile. Le sue innovazioni nell’ambito dei dispositivi medici e in campo farmacologico danno vita a un connubio ideale con i suoi marchi da banco, tra cui Tylenol e Benadryl.

3 Verizon Communications (VZ)

Verizon è un colosso delle telecomunicazioni che vanta un rendimento elevato, intorno al 6,31%, e un tasso di distribuzione del 115%. In qualità di seconda azienda di telecomunicazioni al mondo, Verizon può far leva sulla sua vasta infrastruttura e su costanti flussi di cassa, trainati dalla crescente domanda di servizi a banda larga e 5G.

4 Procter & Gamble (PG)

Protagonista di spicco del settore dei beni di consumo di base, Procter & Gamble vanta un'eccellente reputazione in fatto di crescita dei dividendi, con un rendimento da dividendi trailing del 2,32% e un tasso di distribuzione del 67,14%. Nota per i suoi marchi internazionali come Tide, Pampers e Gillette, P&G ha alle spalle una lunga storia di crescita dei dividendi.

5 Medtronic (MDT)

Leader nel settore delle bioscienze, Medtronic vanta una consolidata storia di distribuzione di dividendi, come si evince dal suo rendimento da dividendi trailing del 3,31% e dal tasso di distribuzione dell'85,02%. L'azienda è nota per i suoi dispositivi medici nel campo della cardiologia e della cura del diabete, il che contribuisce alla progressiva crescita dei dividendi.

6 Comcast (CMCSA)

Questo colosso dei media e delle telecomunicazioni garantisce un rendimento da dividendi trailing di circa il 3,12% e un tasso di distribuzione del 32,88%. Con attività diversificate che vanno dalla banda larga allo streaming e alla produzione cinematografica (controlla NBC e Universal Studios), Comcast assicura rendimenti costanti ai suoi azionisti.

7 PepsiCo Inc. (PEP)

La posizione dominante di PepsiCo a livello mondiale nel settore delle bevande analcoliche e degli snack è evidenziata dal suo rendimento trailing del 3,34% e dal tasso di distribuzione del 77,29%. La variegata diversificazione della sua offerta di prodotti e il consolidato valore del brand ne fanno una scelta sicura per quei trader che puntano alla crescita dei dividendi a lungo termine.

8 Altria (MO)

Con un rendimento da dividendi trailing del 7,09%, Altria è tra le prime scelte nel settore del tabacco, e il suo tasso di distribuzione del 66,89% dimostra quanto sia prioritario per l’azienda ricompensare gli azionisti. Nonostante criticità come quelle derivanti dalle pressioni normative, la società continua incessantemente a innovare, ad esempio con diverse iniziative nel ramo dei prodotti a base di tabacco che non producono fumo e della cannabis.

9 Dow (DOW)

Questa azienda chimica e di materiali vanta un tasso di distribuzione intorno al 186,67% e un rendimento da dividendi trailing del 6,55%.La solida posizione competitiva di Dow in comparti essenziali, gli oltre 125 anni di esperienza e il focus costante sulla remunerazione degli azionisti lo rendono un titolo azionario con dividendi particolarmente allettante agli occhi di coloro che vogliono esporsi al settore industriale.

10 Chevron Corp. (CVX)

Chevron, un altro titano del comparto energetico, completa questo elenco, vantando un rendimento da dividendi trailing del 4,15% e un tasso di distribuzione intorno al 55%. Le sue operazioni integrate in tutta la filiera energetica e l’accorta gestione finanziaria garantiscono costanti distribuzioni di dividendi, anche durante fasi economiche incerte.

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