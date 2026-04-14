Negozia Procter & Gamble - PG CFD
Su Procter & Gamble Co
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY è impegnata nella fornitura di beni di consumo confezionati di marca ai consumatori di tutto il mondo. La Società opera attraverso cinque divisioni: Beauty; Grooming; Health Care; Fabric & Home Care e Baby, Feminine & Family Care. L‘Azienda vende i propri prodotti in circa 180 Paesi e regioni, soprattutto attraverso la grande distribuzione, negozi di generi alimentari, negozi di club esclusivi, drogherie, grandi magazzini, distributori, negozi per bambini, negozi di prodotti di bellezza specializzati, e-commerce, empori e farmacie. Offre prodotti con i marchi, quali Olay, Old Spice, Safeguard, Head & Shoulders, Pantene, Rejoice, Mach3, Prestobarba, Venus, Cascade, Dawn, Febreze, Mr. Clean, Bounty e Charmin.
Il prezzo attuale dell'azione Procter & Gamble è di 144.14 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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