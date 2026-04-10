Negozia Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. - COLes CFD

Su Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA

Inmobiliaria Colonial, S.A. è una società con sede in Spagna impegnata principalmente nel settore immobiliare. Le attività della società sono divise in due segmenti di business: Noleggio di immobili, e Terreni e sviluppo. La divisione di Noleggio di immobili si concentra sull‘acquisizione, lo sviluppo, il leasing e la vendita di edifici per uffici in Europa. La divisione Terreni e sviluppo comprende centri commerciali gestiti dal sottogruppo Riofisa. Il portafoglio immobiliare della società comprende edifici per uffici situati a Barcellona e Madrid, in Spagna, e a Parigi, in Francia. L‘azienda ha una serie di controllate, come Torre Marenostrum SL, SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA, Danieltown Spain SLU e Colonial Invest SLU.

Il prezzo attuale dell'azione Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. è di 5.32 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: SKF B, Heliogen, Inc., Coeur Mining, Inc., Metacrine, Inc., Experian e Focus Financial Partners. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.