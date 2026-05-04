Operar IAMGOLD Corporation - IMGca CFD

Sobre Iamgold Corp

IAMGOLD Corporation es una empresa minera de oro de nivel medio con sede en Canadá. Las principales actividades de la empresa son la exploración, el desarrollo y la explotación de propiedades mineras de oro. Opera en tres regiones del mundo: América del Norte, América del Sur y África Occidental. Los proyectos mineros de la empresa incluyen Rosebel gold, Essakane Gold, Westwood Gold, Sadiola Gold y Yatela. La mina de oro Rosebel está situada en el distrito de Brokopondo, rico en minerales, en el noreste de Surinam (Sudamérica). El proyecto Essakane está situado en el noreste de Burkina Faso, en África Occidental. Se encuentra a caballo entre las provincias de Oudalan y Seno, en la región del Sahel de Burkina Faso, y está a unos 330 kilómetros (km) al noreste de la capital, Uagadugú. El proyecto Westwood está situado en la propiedad de Doyon, a 2,5 km al este de la antigua mina de oro de Doyon, en el municipio de Bousquet. La mina de oro de Sadiola está situada en el suroeste de Malí, en África Occidental, cerca de la frontera entre Senegal y Malí.

El precio actual de la acción IAMGOLD Corporation en tiempo real es 22.027 CAD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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