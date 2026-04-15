Operar Orion SA - OEC CFD

Sobre Orion Engineered Carbons SA

Orion Engineered Carbons S.A. es un productor de negro de humo. La empresa opera a través de dos segmentos: Negro de humo especial y Negro de humo para caucho. El segmento de negro de humo especial se dedica a la producción de negro de humo especial. El segmento de negro de humo de caucho se dedica a la producción de negro de humo de caucho. A 31 de diciembre de 2016, operaba un negocio diversificado de negro de humo con más de 280 grados de negro de humo de especialidad y aproximadamente 80 grados de negro de humo de caucho. El negro de humo se utiliza como pigmento y como aditivo de rendimiento en revestimientos, polímeros, impresión y aplicaciones especiales (negro de humo especial), y en el refuerzo del caucho en neumáticos y artículos mecánicos de caucho (negro de humo de caucho). A 31 de diciembre de 2016, operaba una plataforma global de 13 instalaciones de producción en Europa, América del Norte y del Sur, Asia y Sudáfrica y tres empresas de ventas, así como una planta de producción de propiedad conjunta en Alemania.

El precio actual de la acción Orion SA en tiempo real es 6.81 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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