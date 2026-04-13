Operar Coterra Energy Inc - CTRA CFD

Sobre Coterra Energy Inc

Cabot Oil & Gas Corporation es una compañía independiente de petróleo y gas dedicada al desarrollo, explotación y exploración de propiedades de petróleo y gas. La Compañía opera en el segmento de desarrollo, explotación, exploración y producción de gas natural y petróleo en los Estados Unidos continentales. Sus activos se concentran en áreas con recursos de hidrocarburos conocidos, que conducen a programas de perforación repetibles de pozos múltiples. Al 31 de diciembre de 2016, sus operaciones de exploración, desarrollo y producción se concentraron principalmente en dos obras no convencionales: Marcellus Shale en el noreste de Pensilvania y Eagle Ford Shale en el sur de Texas. La Compañía también tiene operaciones en varias otras obras no convencionales y convencionales en todo el territorio continental de los Estados Unidos. Sus propiedades Marcellus Shale se encuentran principalmente en el condado de Susquehanna, Pennsylvania. Sus propiedades en Eagle Ford Shale se encuentran principalmente en los condados de Atascosa, Frio y La Salle, Texas.

El precio actual de la acción Coterra Energy Inc en tiempo real es 32.86 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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