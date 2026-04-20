Operar Universal Logistics - ULH CFD

Sobre Universal Logistics Holdings Inc

Universal Logistics Holdings, Inc. es un proveedor de soluciones logísticas y de transporte personalizadas en Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Los segmentos de la empresa incluyen la logística por contrato, el transporte intermodal, el transporte por carretera y el corretaje gestionado por la empresa. La empresa ofrece una amplia gama de servicios a lo largo de la cadena de suministro, incluyendo carga de camiones, corretaje, intermodal, dedicado y servicios de valor añadido. Las operaciones intermodales incluyen camiones de vapor, vías férreas y servicios de apoyo. Los servicios dedicados se prestan principalmente para apoyar a los clientes del sector del automóvil con equipos de furgonetas. Los servicios de valor añadido para las necesidades individuales de los clientes incluyen la manipulación de materiales, la consolidación, la secuenciación, el sub-ensamblaje, los servicios de cross-dock, el kitting, el reempaquetado, el almacenamiento y la gestión de contenedores retornables.

El precio actual de la acción Universal Logistics en tiempo real es 24.12 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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