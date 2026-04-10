Operar Carnival PLC - GBP - CCLl CFD

Sobre Carnival plc

CARNIVAL PLC es una empresa de viajes de ocio. Los segmentos de la compañía incluyen Norteamérica, Europa, Australia y Asia (EAA). Su segmento de América del Norte incluye Línea de Cruceros Carnaval, Cruceros Princesa (Princess), Línea de Holanda América y Seabourn. Su segmento EAA incluye Costa Cruceros (Costa), AIDA Cruceros (AIDA), P&O Cruceros (Reino Unido), P&O Cruceros (Australia) y Cunard. También incluye el segmento Soporte de Cruceros, que representa su cartera de destinos portuarios e islas privadas. Además de sus operaciones de cruceros, es propietaria de Holland America Princess Alaska Tours, una compañía de excursiones en Alaska y el Yukón canadiense. Su compañía turística es propietaria y opera hoteles, albergues, vagones de vidrio y autocares. El Línea de Cruceros Carnaval ofrece cruceros en general de 3 a 8 días, con casi todos sus barcos que parten de 16 puertos de origen de Estados Unidos ubicados en las costas Este, Golfo y Oeste, Puerto Rico y Hawai.

El precio actual de la acción Carnival PLC - GBP en tiempo real es 20.6293 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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