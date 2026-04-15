Operar Terex - TEX CFD

Sobre Terex Corporation

Terex Corporation diseña, fabrica y da soporte a productos utilizados en aplicaciones de construcción, mantenimiento, fabricación, energía, minerales y gestión de materiales. Los segmentos de la empresa incluyen las plataformas aéreas de trabajo (AWP) y el procesamiento de materiales (MP). El segmento AWP diseña, fabrica, da servicio y comercializa equipos de plataformas de trabajo aéreas, equipos de servicios públicos y manipuladores telescópicos. Sus productos incluyen elevadores de materiales portátiles, plataformas de trabajo aéreo portátiles, plumas articuladas y telescópicas autopropulsadas, elevadores de tijera y piezas de repuesto. El segmento MP diseña, fabrica, presta servicios y comercializa equipos especiales y de procesamiento de materiales, como trituradoras, sistemas de lavado, cribas, alimentadores de plataforma, manipuladores de materiales, grúas de recogida y transporte, grúas para terrenos difíciles, grúas de torre, procesamiento de madera, camiones hormigonera y pavimentadoras de hormigón, transportadores y sus componentes y piezas de repuesto.

El precio actual de la acción Terex en tiempo real es 58.46 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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