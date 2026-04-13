Operar Faes Farma, S.A. - FAE CFD

Sobre FAES Farma SA

FAES FARMA SOCIEDAD ANONIMA es una compañía con sede en España dedicada a la industria farmacéutica. La Compañía se especializa en la investigación, producción, distribución y venta de medicamentos genéricos y con receta, medicamentos de venta libre, suplementos alimenticios y tratamientos de cuidado personal, así como materias primas para uso farmacéutico. Las líneas de investigación de la Compañía se centran principalmente en el desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de la alergia, la insuficiencia venosa y el síndrome de intestino irritable, entre otros. Además, proporciona productos de nutrición animal. La Compañía opera en España, Portugal, Chile y México, entre otros países. Controla una serie de filiales, como Laboratorios Vitoria SA, Laboratorios Veris SA, Lazlo International SA, Ingaso Farm SLU, Esfion SA y Biotecnet I MAS D SA.

El precio actual de la acción Faes Farma, S.A. en tiempo real es 4.84 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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