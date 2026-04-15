Operar Ormat Technologies, Inc. - ORA CFD

Sobre Ormat Technologies, Inc.

Ormat Technologies, Inc. se dedica al negocio de la energía geotérmica y recuperada. La empresa diseña, desarrolla, construye, vende, posee y explota centrales eléctricas geotérmicas y de energía recuperada. La empresa lleva a cabo sus actividades comerciales en tres segmentos de negocio: Segmento de electricidad, segmento de productos y segmento de servicios de almacenamiento y gestión de energía. El segmento de electricidad de la empresa posee y explota alrededor de 25 instalaciones geotérmicas, de energía recuperada (REG) y solares en todo el mundo, con una capacidad de generación total de 933 megavatios (MW). Su segmento de servicios de almacenamiento y gestión de la energía se dedica a proporcionar servicios relacionados con el almacenamiento de energía, la respuesta a la demanda y la gestión de la energía. La cartera de la empresa está repartida por todo el mundo en Estados Unidos, Kenia, Guatemala, Indonesia, Honduras y Guadalupe. La empresa también fabrica productos que producen electricidad a partir de energía recuperada o calor residual. También construye, posee y explota centrales eléctricas basadas en energía recuperada.

El precio actual de la acción Ormat Technologies, Inc. en tiempo real es 115.37 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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