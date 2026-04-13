Operar Federal Realty - FRT CFD

Sobre Federal Realty Investment Trust

Federal Realty Investment Trust es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT). La empresa se especializa en la propiedad, la gestión y la remodelación de propiedades comerciales y de uso mixto situadas principalmente en comunidades de los mercados metropolitanos de las regiones del noreste y el Atlántico medio de Estados Unidos, California y el sur de Florida. La empresa posee o tiene intereses en centros comerciales comunitarios y de barrio y propiedades de uso mixto, que operan como 104 proyectos inmobiliarios minoristas que comprenden aproximadamente 25,1 millones de pies cuadrados. La cartera de la empresa incluye tiendas en muchos formatos, desde centros comerciales regionales, comunitarios y de barrio con tiendas de alimentación hasta propiedades de uso mixto que suelen estar centradas en un componente comercial pero que también incluyen componentes de oficinas, residenciales y/u hoteleros. Tiene aproximadamente 104 propiedades, que incluyen aproximadamente 3.100 inquilinos, en 25 millones de pies cuadrados, y aproximadamente 3.400 unidades residenciales.

El precio actual de la acción Federal Realty en tiempo real es 108.67 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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