Operar AIB Group PLC - A5G CFD

Sobre AIB Group plc

AIB Group PLC es una empresa de servicios financieros. La empresa ofrece una gama de servicios a clientes minoristas, empresariales y corporativos. Sus segmentos incluyen Banca Minorista; Banca Corporativa, Institucional y de Empresas (CIB) y AIB UK. La Banca Minorista incluye líneas de negocio, como hipotecas, préstamos al consumo, préstamos a PYMES, préstamos respaldados por activos, gestión de patrimonios, banca diaria y seguros generales. CIB ofrece servicios de banca institucional, corporativa y empresarial. El CIB atiende a los clientes a través de equipos especializados por sectores, entre los que se incluyen la banca corporativa, la financiación inmobiliaria, la banca de empresas y la energía, la acción climática y las infraestructuras. AIB UK ofrece servicios de banca minorista y empresarial. Incluye un banco corporativo y comercial que apoya a las empresas en Gran Bretaña (Allied Irish Bank (GB)) y un banco minorista y empresarial en Irlanda del Norte (AIB (NI)).

El precio actual de la acción AIB Group PLC en tiempo real es 9.5 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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