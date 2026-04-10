Operar Christian Dior Se - CDIp CFD

Sobre Christian Dior SE

CHRISTIAN DIOR S.E. es una sociedad de cartera francesa dedicada a la producción y distribución de bienes de consumo. La empresa cuenta con seis líneas de productos principales: Christian Dior Couture, comercializada bajo la marca Christian Dior; vinos y licores, la cual incluye las marcas Moet & Chandon, Veuve Clicquot, Hennessy y Dom Perignon, entre otras; moda y artículos de cuero, que comprende las marcas Louis Vuitton, Fendi, Marc Jacobs y Kenzo, entre otras; perfumes y cosméticos, la cual incluye las marcas Guerlain, Givenchy y Christian Dior, entre otras; relojes y joyas, que comprende las marcas TAG Heuer, Chaumet y Zenith, entre otras; y la línea de venta minorista selectiva, la cual incluye marcas como Sephora, DFS y Le Bon Marche, entre otras. La empresa distribuye sus productos a través de las tiendas propiedad de la empresa y distribuidores autorizados en Europa, Estados Unidos, Japón y Asia-Pacífico. Christian Dior S.A. opera a través de más de 400 subsidiarias en todo el mundo.

El precio actual de la acción Christian Dior Se en tiempo real es 461.9 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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